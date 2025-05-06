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Квартиры с террасой в Измире, Турция

Konak
73
Bayrakli
73
Чешме
43
Борнова
43
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11 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 35
Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, И…
$478,518
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Квартира 4 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция Предлагаютс…
$855,499
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Квартира 5 комнат в Менёмен, Турция
Квартира 5 комнат
Менёмен, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 147 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция Предлагаются квартиры с балко…
$419,078
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция Предлагаются кв…
$454,747
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Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 32
Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция Рези…
$1,29 млн
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Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 33
Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра город…
$1,26 млн
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 38
Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция…
$647,057
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Квартира 5 комнат в Чешме, Турция
Квартира 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция Резиденция располагае…
$1,36 млн
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Квартира 4 комнаты в Менёмен, Турция
Квартира 4 комнаты
Менёмен, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 12
Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, …
$233,508
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Квартира 6 комнат в Урла, Турция
Квартира 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 494 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция Резиден…
$2,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 25
ID IZ 2049 Жилая недвижимость в сердце Измира. Идеальное расположение, вид на море. Супер…
$419,851
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Типы недвижимости в Измире

пентхаусы
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однокомнатные
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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Измире, Турция

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с видом на горы
с видом на море
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