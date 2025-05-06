Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Измир
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Измире, Турция

Konak
73
Bayrakli
73
Чешме
43
Борнова
43
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Keler Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Keler Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Для любителей высоток и небоскребов, у нас замечательное предложение! Проект жилого комплекс…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Эгейский регион, Турция
Квартира
Эгейский регион, Турция
Площадь 84 м²
Волшебный проект, расположенный в самом сердце Алсанджака, в непосредственной близости от тр…
$394,663
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира в Чешме, Турция
Квартира
Чешме, Турция
Площадь 51 м²
Выберите свой образ жизни в этом специальном проекте общей площадью 56 000 м2. Комплекс расп…
$447,767
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Keler Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Keler Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1
Проект жилого комплекса расположен напротив Регионального Административного Суда, в 6 км от …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Эгейский регион, Турция
Квартира
Эгейский регион, Турция
Площадь 168 м²
Уникальный жилой комплекс, который предоставляет прекрасную возможность наслаждаться жизнью …
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 25
ID IZ 2049 Жилая недвижимость в сердце Измира. Идеальное расположение, вид на море. Супер…
$419,851
Оставить заявку

Типы недвижимости в Измире

пентхаусы
многоуровневые квартиры
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Измире, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти