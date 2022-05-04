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Квартира в новостройке RAMS City Haliç

Эюп, Турция
Цена по запросу
;
18
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ID: 38187
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Эюп

О комплексе

RAMS City Haliç — современный жилой проект, расположенный в районе Эюпсултан на европейской стороне Стамбула. Проект занимает площадь 110 000 м² и включает 18 зданий высотой до 12 этажей, предлагая 1 453 квартиры площадью от 62 до 246 м².

RAMS City Haliç отличается стратегическим расположением рядом со станциями метро, трамвая и автомагистралью E80. Проект предлагает виды на залив Золотой Рог, современные спортивные и рекреационные объекты, зеленые зоны, системы «умный дом» и гибкие условия оплаты.

Преимущества проекта RAMS City Haliç:

  • Стратегическое расположение: всего 1 минута до метро, 2 минуты до трамвая и 1 минута до автомагистрали E80.

  • Современная архитектура: сочетание современных и исторических архитектурных элементов с высококачественной отделкой.

  • Панорамные виды: великолепные виды на Золотой Рог и Стамбул.

  • Рекреационная инфраструктура: крытые и открытые бассейны, фитнес-центры, турецкий хаммам, сауна, спортивные площадки и кинотеатр.

  • Зеленые зоны: благоустроенные сады и детские игровые площадки.

  • Коммерческая инфраструктура: 46 магазинов для повседневных нужд жителей.

  • Круглосуточная безопасность: охрана и системы безопасности 24/7.

  • Инвестиционная привлекательность: престижное расположение и высокий спрос.

  • Система «умный дом»: управление освещением, отоплением и охлаждением.

  • Удобная транспортная доступность: рядом находятся школы, университеты, больницы и торговые центры.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Эюп, Турция
Еда и напитки

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке RAMS City Haliç
Эюп, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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