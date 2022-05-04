Квартира в новостройке RAMS City Haliç

RAMS City Haliç — современный жилой проект, расположенный в районе Эюпсултан на европейской стороне Стамбула. Проект занимает площадь 110 000 м² и включает 18 зданий высотой до 12 этажей, предлагая 1 453 квартиры площадью от 62 до 246 м².

RAMS City Haliç отличается стратегическим расположением рядом со станциями метро, трамвая и автомагистралью E80. Проект предлагает виды на залив Золотой Рог, современные спортивные и рекреационные объекты, зеленые зоны, системы «умный дом» и гибкие условия оплаты.

Преимущества проекта RAMS City Haliç: