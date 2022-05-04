Квартира в новостройке RAMS City Haliç

RAMS City Haliç — современный жилой проект, расположенный в районе Эюпсултан на европейской стороне Стамбула. Проект занимает площадь 110 000 м² и включает 18 зданий высотой до 12 этажей, предлагая 1 453 квартиры площадью от 62 до 246 м².
RAMS City Haliç отличается стратегическим расположением рядом со станциями метро, трамвая и автомагистралью E80. Проект предлагает виды на залив Золотой Рог, современные спортивные и рекреационные объекты, зеленые зоны, системы «умный дом» и гибкие условия оплаты.
Преимущества проекта RAMS City Haliç:
Стратегическое расположение: всего 1 минута до метро, 2 минуты до трамвая и 1 минута до автомагистрали E80.
Современная архитектура: сочетание современных и исторических архитектурных элементов с высококачественной отделкой.
Панорамные виды: великолепные виды на Золотой Рог и Стамбул.
Рекреационная инфраструктура: крытые и открытые бассейны, фитнес-центры, турецкий хаммам, сауна, спортивные площадки и кинотеатр.
Зеленые зоны: благоустроенные сады и детские игровые площадки.
Коммерческая инфраструктура: 46 магазинов для повседневных нужд жителей.
Круглосуточная безопасность: охрана и системы безопасности 24/7.
Инвестиционная привлекательность: престижное расположение и высокий спрос.
Система «умный дом»: управление освещением, отоплением и охлаждением.
Удобная транспортная доступность: рядом находятся школы, университеты, больницы и торговые центры.