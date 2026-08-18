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Квартиры от застройщика в Даламане, Турция

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Жилой комплекс AARU SOLIS DALAMAN
Жилой комплекс AARU SOLIS DALAMAN
Жилой комплекс AARU SOLIS DALAMAN
Жилой комплекс AARU SOLIS DALAMAN
Жилой комплекс AARU SOLIS DALAMAN
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Жилой комплекс AARU SOLIS DALAMAN
Даламан, Турция
от
$110,033
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 3
Aaru Solis   Solis — это современный жилой проект, в котором гармонично сочетаются вневременная архитектура, исключительный комфорт и продуманная функциональность. Тщательно спроектированный до мельчайших деталей, Solis воплощает новый стандарт современной жизни.Расположенный в одном из …
Застройщик
Aaru Residences
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Застройщик
Aaru Residences
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