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Купить жилую недвижимость в Sincan, Турция

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квартиры
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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Sincan, Турция
Квартира 4 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры в бутик-комплексе в Синджане, Анкара Анкара, столица Турции, славится своими …
$115,575
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Квартира 3 комнаты в Sincan, Турция
Квартира 3 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 12
Квартиры в комплексе с крытым бассейном в Анкаре в районе Синджан Эти стильные квартиры расп…
$120,808
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Вилла 3 комнаты в Sincan, Турция
Вилла 3 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Роскошные отдельные виллы в охраняемом комплексе в Анкаре в районе Синджан Эти роскошные вил…
$115,575
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Sincan, Турция
Квартира 2 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 12
Квартиры в комплексе с крытым бассейном в Анкаре в районе Синджан Эти стильные квартиры расп…
$89,168
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Квартира 4 комнаты в Sincan, Турция
Квартира 4 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 5
Квартиры на продажу на Стамбульской дороге в Анкаре, Синджан Анкара, столица Турции, — один …
$115,575
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Квартира 4 комнаты в Sincan, Турция
Квартира 4 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 4/5
Квартиры на продажу на Стамбульской дороге в Анкаре, Синджан Анкара, столица Турции, — один …
$137,284
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Квартира 5 комнат в Sincan, Турция
Квартира 5 комнат
Sincan, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Количество этажей 8
Новые квартиры в Анкаре в престижном проекте в районе Йеникент, Синджан Анкара, столица Турц…
$157,626
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Квартира 3 комнаты в Sincan, Турция
Квартира 3 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 49
Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция П…
$249,803
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