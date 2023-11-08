Купить жилую недвижимость в Pursaklar, Турция

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Жильё в Pursaklar, Турция

квартиры
15
15 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Видом на Город в Комплексе в Анкаре в Районе Пурсаклар Квартиры с современным диз…
€97,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Видом на Город в Комплексе в Анкаре в Районе Пурсаклар Квартиры с современным диз…
€107,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Yeni Karakoey, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Yeni Karakoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 17
Новые Роскошные Квартиры в Комплексе в Анкаре, Пурсаклар Недвижимость с современным дизайном…
€164,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Pursaklar, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Pursaklar, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Комплексе с Видом на Город в Анкаре, Пурсаклар Стильные апартаменты расположены в…
€109,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Pursaklar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Pursaklar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Комплексе с Видом на Город в Анкаре, Пурсаклар Стильные апартаменты расположены в…
€62,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yeni Karakoey, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yeni Karakoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 15
Квартиры в Комплексе с Парковкой в Пурсакларе, Анкара Квартиры с современным дизайном распол…
€106,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Видом на Город в Комплексе в Анкаре в Районе Пурсаклар Квартиры с современным диз…
€76,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Видом на Город в Комплексе в Анкаре в Районе Пурсаклар Квартиры с современным диз…
€72,500
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Количество этажей 15
Роскошные Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Пурсаклар Роскошные квартиры расположены в Анкар…
€109,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 8
Недорогие Квартиры с Видом на Лес и Город в Анкаре, Пурсаклар Квартиры с современным дизайно…
€82,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 8
Недорогие Квартиры с Видом на Лес и Город в Анкаре, Пурсаклар Квартиры с современным дизайно…
€80,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 6
Квартиры Рядом с Транспортными Артериями в Анкаре, Пурсаклар Стильные апартаменты расположен…
€126,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
Квартиры Рядом с Транспортными Артериями в Анкаре, Пурсаклар Стильные апартаменты расположен…
€96,500
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 6
Квартиры Рядом с Транспортными Артериями в Анкаре, Пурсаклар Стильные апартаменты расположен…
€82,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Лес и Город в Комплексе в Анкаре, Пурсаклар Предлагаемая на продажу недв…
€133,000

Параметры недвижимости в Pursaklar, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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