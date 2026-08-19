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Купить жилую недвижимость в Cankaya, Турция

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73 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 2 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 44
Роскошные квартиры в Анкаре в проекте с пляжной концепцией Столица Турции Анкара — один из с…
$365,753
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 44
Роскошные квартиры в Анкаре в проекте с пляжной концепцией Столица Турции Анкара — один из с…
$540,528
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Квартиры на продажу в жилом комплексе в Анкаре, Бейтепе, Чанкая Чанкая, Бейтепе – один из са…
$397,005
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Квартиры на продажу в жилом комплексе в Анкаре, Бейтепе, Чанкая Чанкая, Бейтепе – один из са…
$319,456
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Квартира 2 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 2 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры на продажу в жилом комплексе в Анкаре, Бейтепе, Чанкая Чанкая, Бейтепе – один из са…
$150,468
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/6
Роскошные квартиры с 3 спальнями в Анкаре с видом на лес Анкара — столица Турции, известная …
$240,749
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Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
Виллы с системой «умный дом» в жилом комплексе в Анкаре, Чаййолу Анкара, столица Турции, явл…
$1,90 млн
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Квартира 5 комнат в Cankaya, Турция
Квартира 5 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 17/40
Квартиры с видом на долину в экологическом проекте в Чанкая, Анкара Экологически чистый прое…
$571,779
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Квартира в Cankaya, Турция
Квартира
Cankaya, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Новые апартаменты расположены в Чанкайе, новом популярном жилом центре Анталии. Регион стал …
$819,586
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$198,060
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Квартира 6 комнат в Cankaya, Турция
Квартира 6 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 44
Роскошные квартиры с видом на долину рядом с посольствами в Оране, Чанкая, Анкара Чанкая — о…
$897,022
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Квартира 1 спальня в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня
Cankaya, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Capital Marine
$53,065
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартиры с системой «умный дом» в охраняемом комплексе в Анкаре, Турция Анкара – это не толь…
$605,345
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры в закрытом комплексе с развитой социальной инфраструктурой в Анкаре Проект располож…
$166,788
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 38
Квартиры в Анкаре с панорамным видом на город и долину в Чанкая, Оран Чанкая — один из самых…
$251,166
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры с видом на долину в Оране, Чанкая, Анкара Эти современные квартиры с панорамн…
$272,000
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Квартира 6 комнат в Cankaya, Турция
Квартира 6 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Квартиры с системой «умный дом» в охраняемом комплексе в Анкаре, Турция Анкара – это не толь…
$709,515
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Дуплекс 6 комнат в Cankaya, Турция
Дуплекс 6 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Этаж 38/40
Квартиры с видом на долину в экологическом проекте в Чанкая, Анкара Экологически чистый прое…
$856,511
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Дуплекс 3 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Квартиры с террасами в Анкаре в районе Дикмен Овечлер Анкара — один из самых комфортных и ра…
$184,161
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Дом 6 комнат в Cankaya, Турция
Дом 6 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Сдвоенные виллы рядом со школами и университетами в Анкаре, Чанкая, Ахлатлыбель Анкара – сто…
$490,758
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Квартиры с террасами в Анкаре в районе Дикмен Овечлер Анкара — один из самых комфортных и ра…
$189,952
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Квартира в Cankaya, Турция
Квартира
Cankaya, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Capital Marine
$53,959
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Квартира 4 спальни в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни
Cankaya, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Capital Marine
$131,263
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры с видом на долину в Анкаре в районе Чанкая Продаются квартиры с видом на доли…
$313,668
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Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Стильная вилла с большим садом в Анкаре, Чаййолу Чанкая – один из крупнейших районов Турции,…
$574,094
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Квартиры в комплексе с богатой социальной инфраструктурой в Чанкая, Анкара Квартиры располож…
$237,441
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Просторные и элегантные новые квартиры в Анкаре, Чанкая, Кючюкесат Анкара — столица Турции с…
$230,332
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/40
Квартиры с видом на долину в экологическом проекте в Чанкая, Анкара Экологически чистый прое…
$307,881
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с видом на озеро в комплексе в Анкаре, Оран Район Чанкая – один из крупне…
$417,839
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Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы в престижном месте Анкары в Аладжаатлы, Чанкая Столица Анкара — один из веду…
$626,179
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