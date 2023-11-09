Купить жилую недвижимость в Cankaya, Турция

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Cankaya
Жильё в Cankaya, Турция
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77
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36
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80 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
3
2
130 м²
30
Продажа Квартир в Элитном Комплексе в Анкаре, Оран Предлагаемые на продажу современные кварт…
€290,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
2
1
92 м²
38
Квартиры с Видом на Долину в Тематическом Проекте Элитной Недвижимости в Анкаре Недвижимость…
€207,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
4
2
110 м²
6
Квартиры Под Ключ с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Квартиры в Анкаре расположены в жилом к…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
2
1
55 м²
6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€60,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
3
1
85 м²
6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€85,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
4
1
120 м²
6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€122,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
3
1
105 м²
6
Квартиры Под Ключ с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Квартиры в Анкаре расположены в жилом к…
€80,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
4
2
150 м²
6
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Новые квартиры в Анкаре, Чанкая, имеют п…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
3
2
110 м²
6
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Новые квартиры в Анкаре, Чанкая, имеют п…
€113,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
4
2
115 м²
6
Квартиры с Отдельным Садом в Новом Проекте в Анкаре, Чанкая Анкара – столица и один из важне…
€137,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
3
1
100 м²
6
Квартиры с Отдельным Садом в Новом Проекте в Анкаре, Чанкая Анкара – столица и один из важне…
€109,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
5
2
215 м²
48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€363,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
4
2
173 м²
48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€314,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
3
1
113 м²
48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€251,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
2
1
85 м²
48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€244,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
5
2
184 м²
44
Роскошные Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры расположены в Анкаре,…
€492,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
3
1
112 м²
44
Роскошные Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры расположены в Анкаре,…
€264,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
5
2
192 м²
38
Квартиры с Видом на Долину в Тематическом Проекте Элитной Недвижимости в Анкаре Недвижимость…
€406,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
5
2
198 м²
30
Продажа Квартир в Элитном Комплексе в Анкаре, Оран Предлагаемые на продажу современные кварт…
€499,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
4
2
168 м²
30
Продажа Квартир в Элитном Комплексе в Анкаре, Оран Предлагаемые на продажу современные кварт…
€364,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
5
2
200 м²
26
Роскошные Квартиры с Великолепным Видом на Лес в Анкаре, Чанкая Роскошные квартиры расположе…
€426,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
5
2
250 м²
28
Роскошные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Чанкая, Газиосманпаша Квартиры ра…
€385,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
6
5
450 м²
4
Сдвоенные Виллы в Отличном Месте в Чанкая, Газиосманпаша Виллы находятся в микрорайоне Газио…
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
4
2
180 м²
16
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Бутик-Комплексе в Анкаре, Мамак Элитные квартиры на пр…
€170,000
Рекомендовать
Дуплекс 8 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
10
612 м²
40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€1,49 млн
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
6
244 м²
40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€637,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
6
3
305 м²
40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€619,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
5
2
204 м²
40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€429,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
4
2
170 м²
40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€403,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
3
2
120 м²
40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€260,000
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