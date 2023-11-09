Купить жилую недвижимость в Cankaya, Турция

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Жильё в Cankaya, Турция

квартиры
77
дома
36
80 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 30
Продажа Квартир в Элитном Комплексе в Анкаре, Оран Предлагаемые на продажу современные кварт…
€290,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 38
Квартиры с Видом на Долину в Тематическом Проекте Элитной Недвижимости в Анкаре Недвижимость…
€207,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 6
Квартиры Под Ключ с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Квартиры в Анкаре расположены в жилом к…
€100,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€60,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€85,500
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€122,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 6
Квартиры Под Ключ с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Квартиры в Анкаре расположены в жилом к…
€80,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Новые квартиры в Анкаре, Чанкая, имеют п…
€160,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 6
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Новые квартиры в Анкаре, Чанкая, имеют п…
€113,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Отдельным Садом в Новом Проекте в Анкаре, Чанкая Анкара – столица и один из важне…
€137,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Отдельным Садом в Новом Проекте в Анкаре, Чанкая Анкара – столица и один из важне…
€109,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€363,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€314,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Количество этажей 48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€251,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€244,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 44
Роскошные Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры расположены в Анкаре,…
€492,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 44
Роскошные Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры расположены в Анкаре,…
€264,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 38
Квартиры с Видом на Долину в Тематическом Проекте Элитной Недвижимости в Анкаре Недвижимость…
€406,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 30
Продажа Квартир в Элитном Комплексе в Анкаре, Оран Предлагаемые на продажу современные кварт…
€499,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 30
Продажа Квартир в Элитном Комплексе в Анкаре, Оран Предлагаемые на продажу современные кварт…
€364,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 26
Роскошные Квартиры с Великолепным Видом на Лес в Анкаре, Чанкая Роскошные квартиры расположе…
€426,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 28
Роскошные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Чанкая, Газиосманпаша Квартиры ра…
€385,000
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Сдвоенные Виллы в Отличном Месте в Чанкая, Газиосманпаша Виллы находятся в микрорайоне Газио…
€1,03 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 16
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Бутик-Комплексе в Анкаре, Мамак Элитные квартиры на пр…
€170,000
Дуплекс 8 спален с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 8 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 10
Площадь 612 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€1,49 млн
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 6
Площадь 244 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€637,000
Квартира 5 спален с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€619,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€429,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€403,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€260,000
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