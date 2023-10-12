Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Центральная Анатолия

Жильё с видом на море в Центральная Анатолия, Турция

Анкара
262
Cankaya
115
Altindag
19
Cankiri
19
Kecioeren
19
Кырыккале
19
Mamak
10
Etimesgut
6
Показать больше
2 объекта найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Uchisar, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Uchisar, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Вилла 5+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную виллу 5+1 в уютном жилом компле…
€407,000
Дом с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dinek, Турция
Дом с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dinek, Турция
В резиденции предлагается отличная инфраструктура, спортивные и игровые площадки, прогулочн…
€249,000

Типы недвижимости в Центральная Анатолия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти