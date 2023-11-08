Купить жилую недвижимость в Etimesgut, Турция

Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Etimesgut

Жильё в Etimesgut, Турция

квартиры
5
дома
5
10 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Sincan, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Sincan, Турция
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 49
Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция П…
€240,130
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры в Бутик-Проекте в Анкаре, Эрьяман Стильные квартиры расположены в Анкаре в…
€138,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры из Качественных Материалов в Престижном Месте Анкары Новая недвижимость в …
€135,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Роскошные Дома в Комплексе Бутик-Вилл в Анкаре, Турция Роскошные дома расположены в Баглыджа…
€473,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Собственным Большим Садом в Анкаре, Баглыджа Роскошные виллы в Анкаре расп…
€509,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 16
Роскошные Квартиры в Анкаре, Этимесгут, с 3 Ванными Комнатами Новые роскошные квартиры с сов…
€237,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Sehit Osman Avci Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Sehit Osman Avci Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 15
Недвижимость в Престижном Проекте с Видом на Озеро в Эрьямане, Анкара Предлагаем купить недв…
€295,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Sehit Osman Avci Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Sehit Osman Avci Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 15
Недвижимость в Престижном Проекте с Видом на Озеро в Эрьямане, Анкара Предлагаем купить недв…
€234,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Дома в Бутик-Проекте в Анкаре, Баглыджа Дома расположены в одном из самых престижных районов…
€655,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Новые Виллы с Отдельными Большими Садами в Анкаре Виллы расположены в квартале Баглыджа райо…
€618,000

Параметры недвижимости в Etimesgut, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти