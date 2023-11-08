Купить жилую недвижимость в Altindag, Турция

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Жильё в Altindag, Турция

квартиры
17
19 объектов найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 18
Просторные Квартиры в Анкаре в районе Кечиорен, Оваджик, в Комплексе Семейного Типа Предлага…
€282,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 32
Квартиры в 32-Этажной Высотке в Районе Кечиорен, Оваджик Квартиры в Анкаре расположены в рай…
€320,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 7
Элитные Квартиры на Продажу в Районе Баглум в Анкаре, Кечиорен Предлагаемые на продажу кварт…
€110,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Комплексе в Анкаре, Кечиорен Элитная недвижимость на…
€147,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры в Выгодном Месте Района Кечиорен, Подходящие для Инвестиций Современные кварт…
€104,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Выгодном Месте в Кечиорен в Анкаре Современные кварт…
€105,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Видом на Природу на Оживленной Улице в Кечиорен, Анкара Новые квартиры расположен…
€95,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 14
Новые Просторные Квартиры в Элитном Комплексе в Кечиорен, Анкара Элитные квартиры расположен…
€178,000
Дуплекс 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Дуплекс 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 5
Новая Недвижимость в Выгодном Месте с Инвестиционным Потенциалом в Кечиорен Новые квартиры р…
€146,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 5
Новая Недвижимость в Выгодном Месте с Инвестиционным Потенциалом в Кечиорен Новые квартиры р…
€110,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры по Доступным Ценам в Анкаре, Кечиорен Недвижимость находится в районе Кечиоре…
€108,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры в Бутик-Комплексе со Стильным Дизайном в Анкаре, Кечиорен Новая недвижимость …
€120,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Новые Современные Квартиры с Видом на Город в Бутик-Комплексе в Кечиорене, Анкара Современны…
€102,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Altindag, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Altindag, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 13
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности до Метро в Кечиорен, Анкара Апартаменты с современным…
€169,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Altindag, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Altindag, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 13
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности до Метро в Кечиорен, Анкара Апартаменты с современным…
€113,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая Квартира в Анкаре, Кечиорен, Рядом с Остановками Общественного Транспорта Пред…
€229,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Роскошные Квартиры с Просторными Жилыми Помещениями в Анкаре, Кечиорен Апартаменты с совреме…
€189,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Роскошные Квартиры с Просторными Жилыми Помещениями в Анкаре, Кечиорен Апартаменты с совреме…
€118,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 15
Просторные Светлые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Кечиорен, Анкара Роскошные квартиры в А…
€182,000
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