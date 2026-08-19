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Купить жилую недвижимость в Гельбашах, Турция

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19 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы в современном стиле в районе Инджек, Анкара Инджек — престижный район округа…
$1,56 млн
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Вилла 7 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 7 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на озеро и отдельным садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,15 млн
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Вилла 9 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 9 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 615 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на озеро и отдельным садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,84 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Количество этажей 2
Новые отдельные виллы в Анкаре, Гёльбаши, в комплексе рядом с колледжем TED Анкара, столица …
$1,25 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры на продажу в Анкаре в районе Инджек Расположенный вдоль современной оси разви…
$131,868
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Квартира 3 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 3 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 3
Инвестиционные квартиры с 2 и 3 спальнями в престижном районе Гёльбаши в Анкаре Квартиры рас…
$135,515
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 2 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры рядом с озером в Анкаре, Гёльбаши Новые квартиры расположены в Гёльбаши, Анка…
$86,755
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы в престижном месте в охраняемом комплексе в Инджеке, Анкара Гёльбаши – же…
$1,88 млн
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Вилла 9 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 9 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 505 м²
Количество этажей 3
Шикарные виллы с современной архитектурой в Инджеке, Анкара Инджек – тихий район, расположен…
$1,08 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в районе Инджек, Анкара — рядом с повседневной инфраструктурой Новые сти…
$143,623
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Дом 3 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дом 3 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Виллы в охраняемом комплексе с бассейном в Инджеке, Анкара Гёльбаши — один из самых привлека…
$354,423
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 525 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на озеро и отдельным садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,46 млн
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 515 м²
Новые роскошные виллы с 7 спальнями в элитном проекте в Анкаре, Гёльбаши Анкара, столица Тур…
$1,46 млн
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с видом на озеро в престижном комплексе в Анкаре, Гёльбаши Отдельностоящие в…
$1,60 млн
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Вилла 5 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 5 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в комплексе с бассейном в Анкаре, Гёльбаши Виллы расположены в Гёльбаши – ра…
$479,514
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Дуплекс 4 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Инвестиционные квартиры с 2 и 3 спальнями в престижном районе Гёльбаши в Анкаре Квартиры рас…
$218,909
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Квартира 4 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 4 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
$114,194
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Квартира 2 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 2 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Площадь 71 м²
$68,749
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Квартира 3 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 3 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 3
Площадь 67 м²
ЖК "Соли Изумруд"Изготовление: 30 июня 2023 годаКвартира 2+1, Квартира 2+1, Квартира 900 мкг…
$129,342
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