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Купить жилую недвижимость в Йозгате, Турция

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Bogazliyan
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12 объектов найдено
Дом 5 комнат в Ovakent, Турция
Дом 5 комнат
Ovakent, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 648 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы KIWI Sunset 2, возможность получить гражданство Турции! Виллы KIWI Sunset II …
$3,38 млн
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Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 15
Проект  ОТ REMAX LOCA❤️?ТЕСЕ . Планировка 2+1-3+1 КВАРТИРЫ ➡️15 этажей ✅2+1 АМЕРИКАНСКАЯ …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Для любителей райского городка Газипаша новое горящее предложение! Газипаша находится в 1…
$137,661
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 14/14
Продаётся квартира 2+1 Наша квартира имеет вид на бассейн и море. Продаваться с мебелью.…
$72,671
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Квартира в Mansuroglu, Турция
Квартира
Mansuroglu, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Квартиры доступны в семейном комплексе, расположенном в престижном районе Байраклы в Измире,…
$461,276
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Квартира 5 комнат в Ovakent, Турция
Квартира 5 комнат
Ovakent, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 2/12
Квартира 4+1 на первой береговой Вираншехир 2 этаж 12 этажного дома Особенности сите:…
$166,972
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Квартира в Ovakent, Турция
Квартира
Ovakent, Турция
Новый проект  ОТ REMAX LOCA❤️? СТАРТ ПРОДАЖ!!! Квартиры планировки: ✅1+1 -  49м2 ✅2+1 …
$94,984
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Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/12
Продаются роскошные апартаменты 2+1 в красивом комплексе SERENİTY RESİDENCE. Который включае…
$249,267
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Комната 5 комнат в Ovakent, Турция
Комната 5 комнат
Ovakent, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
$826,000
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Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Выставлена на продажу полностью меблированная квартира 2+1 площадью 90 кв.м с выходом в сад.…
$109,684
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Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры на продажу с видом на море и аквапарком в Мерсине  Квартиры с Великолепным Видом…
$84,583
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Квартира 5 комнат в Ovakent, Турция
Квартира 5 комнат
Ovakent, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 5/11
* 4+1 * 150 м2 нетто / 220 м2 брутто * 11-этажное здание * Возраст здания 0 * Северо-юго…
$157,155
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Типы недвижимости в Йозгате

квартиры

Параметры недвижимости в Йозгате, Турция

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с видом на горы
с видом на море
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