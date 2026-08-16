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Купить жилую недвижимость в Yenimahalle, Турция

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квартиры
7
7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Yenimahalle, Турция
Квартира 4 комнаты
Yenimahalle, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Этаж 3/13
$8,08 млн
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Квартира 3 комнаты в Yenimahalle, Турция
Квартира 3 комнаты
Yenimahalle, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 15
Квартиры в жилом комплексе в Анкаре в районе Батыкент, Енимахалле Анкара — столица Турции и …
$204,368
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Квартира 2 комнаты в Yenimahalle, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenimahalle, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 15
Квартиры в жилом комплексе в Анкаре в районе Батыкент, Енимахалле Анкара — столица Турции и …
$138,690
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Квартира 2 комнаты в Yenimahalle, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenimahalle, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 17
Квартиры в проекте с рассрочкой и круглосуточной охраной в Анкаре, Эрьяман Квартиры находятс…
$101,607
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Квартира 4 комнаты в Yenimahalle, Турция
Квартира 4 комнаты
Yenimahalle, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 15
Квартиры в жилом комплексе в Анкаре в районе Батыкент, Енимахалле Анкара — столица Турции и …
$282,883
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Квартира 3 комнаты в Yenimahalle, Турция
Квартира 3 комнаты
Yenimahalle, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 17
Квартиры в проекте с рассрочкой и круглосуточной охраной в Анкаре, Эрьяман Квартиры находятс…
$136,246
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TekceTekce
Кондо 5 комнат в Yenimahalle, Турция
Кондо 5 комнат
Yenimahalle, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/30
Цена по запросу
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