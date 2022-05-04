Квартира в новостройке Anka Ataşehir

Anka Ataşehir — современный многофункциональный проект в районе Аташехир (Стамбул), объединяющий жилые апартаменты, офисные помещения и коммерческие площади на первых этажах в 13-этажном здании, расположенном в одном из ключевых финансовых районов города.
Anka Ataşehir предлагает широкий выбор квартир, офисов и торговых помещений, отличаясь удобной транспортной доступностью, современными строительными стандартами и высоким инвестиционным потенциалом благодаря близости к Финансовому центру Стамбула.
10 главных преимуществ Anka Ataşehir
Престижное расположение в районе Аташехир на азиатской стороне Стамбула.
Многофункциональная концепция: жилые помещения, офисы и торговые площади в одном комплексе.
Одно 13-этажное здание, расположенное на участке площадью 4 446 м².
Всего 195 объектов, включая квартиры, офисы и магазины.
Широкий выбор планировок: от 1+1 до 4,5+1, включая двухуровневые квартиры (дуплексы).
Площадь квартир — примерно от 58 м² до 358 м².
Станция метро находится в 8–10 минутах ходьбы.
Система подогрева пола и современная тепло- и звукоизоляция.
Круглосуточная охрана, частная парковка и благоустроенные зеленые зоны.
Высокий потенциал для сдачи в аренду и последующей перепродажи благодаря близости к Международному финансовому центру Стамбула.