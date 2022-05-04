  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аташехир
  4. Квартира в новостройке Anka Ataşehir

Квартира в новостройке Anka Ataşehir

Аташехир, Турция
Цена по запросу
;
9
Оставить заявку
ID: 38172
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Аташехир

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Anka Ataşehir — современный многофункциональный проект в районе Аташехир (Стамбул), объединяющий жилые апартаменты, офисные помещения и коммерческие площади на первых этажах в 13-этажном здании, расположенном в одном из ключевых финансовых районов города.

Anka Ataşehir предлагает широкий выбор квартир, офисов и торговых помещений, отличаясь удобной транспортной доступностью, современными строительными стандартами и высоким инвестиционным потенциалом благодаря близости к Финансовому центру Стамбула.

10 главных преимуществ Anka Ataşehir

  1. Престижное расположение в районе Аташехир на азиатской стороне Стамбула.

  2. Многофункциональная концепция: жилые помещения, офисы и торговые площади в одном комплексе.

  3. Одно 13-этажное здание, расположенное на участке площадью 4 446 м².

  4. Всего 195 объектов, включая квартиры, офисы и магазины.

  5. Широкий выбор планировок: от 1+1 до 4,5+1, включая двухуровневые квартиры (дуплексы).

  6. Площадь квартир — примерно от 58 м² до 358 м².

  7. Станция метро находится в 8–10 минутах ходьбы.

  8. Система подогрева пола и современная тепло- и звукоизоляция.

  9. Круглосуточная охрана, частная парковка и благоустроенные зеленые зоны.

  10. Высокий потенциал для сдачи в аренду и последующей перепродажи благодаря близости к Международному финансовому центру Стамбула.

Местонахождение на карте

Аташехир, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$109,533
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Каргыджак, Турция
от
$162,864
Жилой квартал Sunflower Complex
Didim, Турция
от
$170,696
Жилой квартал Современные люкс апартаменты в комплексе Люмос
Махмутлар, Турция
от
$171,904
Жилой квартал Современный жилой комплекс комфорт-класса в Авсалларе
Аланья, Турция
от
$116,382
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Anka Ataşehir
Аташехир, Турция
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Эсеньюрт, Турция
от
$145,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Количество квартир: 223 (6 коммерческих квартир по 217 квартир) Высота здания:  Всего 4 блока: блок A, B, C, D.  блок А-Б; 15 этажей, включая 3 цокольных этажа + цокольный этаж + 11 обычных этажей.  Блок CD; Состоит из 13 этажей: 1 цокольный этаж + цокольный этаж + 11 обычных этажей. …
Агентство
Yusuf Ali
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Оба, Турция
от
$174,136
Варианты отделки С отделкой
В продаже меблированные квартиры в комплексе Victory Garden Oba: с одной спальней (1+1) площадью 58 м2 - 155.000 EUR с двумя спальнями (2+1) площадью 110 м2 - 230.000 EUR Victory Garden Oba - новый жилой комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА со всеми удобствами, расположен в престижном районе Оба в…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
317 DCS Dijital Gumruk Hizmetleri AS, Турция
от
$295,000
Варианты отделки С отделкой
Skyland Istanbul - идеальный выбор для жизни, бизнеса и инвестиций! Skyland Istanbul - роскошный многофункциональный комплекс, расположенный в районе Сарыер. Он состоит из трёх основных башен (жилые дома, офисы и коммерческие помещения) и торгового центра. Проект выделяется как один из…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
04.05.2026
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
Как снять жилье в Турции иностранцу
23.03.2026
Как снять жилье в Турции иностранцу
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Показать все публикации