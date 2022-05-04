Квартира в новостройке Anka Ataşehir

Anka Ataşehir — современный многофункциональный проект в районе Аташехир (Стамбул), объединяющий жилые апартаменты, офисные помещения и коммерческие площади на первых этажах в 13-этажном здании, расположенном в одном из ключевых финансовых районов города.

Anka Ataşehir предлагает широкий выбор квартир, офисов и торговых помещений, отличаясь удобной транспортной доступностью, современными строительными стандартами и высоким инвестиционным потенциалом благодаря близости к Финансовому центру Стамбула.

10 главных преимуществ Anka Ataşehir