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Квартиры с видом на море в Анкара, Турция

Cankaya
79
Altindag
17
Kecioeren
17
Mamak
9
Etimesgut
5
Ata Mahallesi
3
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Типы недвижимости в Анкара

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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