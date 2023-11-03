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Продажа новых домов в Aksu, Турция

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Вилла 5 спален
Аланья, Турция
650 м²
€922,845
Квартира 2 комнаты
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48 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Demirtas, Турция
115 м² 3 ванных
€226,687
Дом 4 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Dalaman, Турция
230 м² 3 ванных
€282,294
Квартира 5 спален в большом городе
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252 м² 5 ванных
€1,086,821
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
70 м²
€119,405
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83 м² 2 ванных
€147,153
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