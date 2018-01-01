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Realty World Green Gayrimenkul

Турция, ÇAĞLAYAN MAH. BARINAKLAR BLV. NO: 122/103 MURATPAŞA/ ANTALYA
;
Realty World Green Gayrimenkul
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2009
Языки общения
Языки общения
Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
green.realtyworld.com.tr
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Описание

При выборе компании будьте внимательны!
В Анталии, где традиционно активны иностранцы, работает очень много посредников, и далеко не все из них оказывают услуги качественно!
Обязательно проверьте документы компании (налоговую регистрацию, регистрацию в Торгово-Промышленной палате в разделе агентств недвижимости, лицензию на ведение риэлторской деятельности). У сотрудников, которые будут заниматься подготовкой документов, должны быть сертификаты об окончании риэлторских курсов. Проверьте, чтобы у компании был юридический адрес, обратите внимание – как давно она на рынке.
Обязанность риэлтора – не только подобрать вам подходящие объекты и организовать просмотры, но также проверить «чистоту» недвижимости, составить договор купли-продажи, подать документы на получение ТАПУ (свидетельство о праве собственности).
Наша компания также предлагает послепродажный сервис – от подключения коммуникаций на нового собственника до сдачи в аренду.

Услуги

Покупка недвижимости в Турции
Аренда недвижимости
Юридическое сопровождение сделок
Инвестиционные проекты недвижимости
Земельные участки
Коммерческая недвижимость
Продажа отелей
Недвижимость на стадии строительства
Аппартаменты в Турции
Квартиры на берегу моря
Вторичная недвижимость
Консультации по законодательству ТР
Оформление документов ВНЖ и гражданства ТР
Сопровождение сделок
 

Новостройки
Смотреть все 5 новостроек
Sirius Town
Резиденция Sirius Town
Средиземноморский регион, Турция
от € 234,895
54 м² 1 квартира
Агентство недвижимости: Realty World Green Gayrimenkul

Хотите жить в самом модном месте в городе Анталии и получить за это еще и Гражданство ТР?
У Вас, есть прекрасная возможность приобрести квартиры на берегу Средиземного моря, рядом с самыми дорогими 5* Отелями Анталии.
Сдан новый жилой комплекс в эксплуатацию.
При покупке квартиры Вы, сразу получаете Гражданство ТР. 

Жить в собственном отеле!

1+1 (54м2) от 260.000$ до 385.000$

2+1 (80 м2) от 410.000$ до 560.000 $ 

2+1 (114 м2) дублекс, от 550.000$ до 570.000 $

3+1 (145 м2) дублекс, от 850.000$ до 870.000 $

1+1 (54 м2) с террасой, от 295.000$ до 400.000$ 

1+1 (118 м2) дублекс с сауной и террасой 660.000$

Растояние до значимых объектов:

- море и собственный оборудованный пляж - 500 м
- аэропорт Анталии - 12 км
- ТЦ Terra City - 11 км
- Анталия Калеичи - 18 км

Прекрасная инвестиция, высоколиквидная недвижимость, не имеющая аналогов архитектура!

ПО ВСЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО УКАЗАННЫМ КОНТАКТАМ!

Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Doesemealti, Турция
от € 645,510
365 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Realty World Green Gayrimenkul

Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Дёшемалты, с его пышными зелеными лесами, возвышающимися холмами и чистым воздухом — это рай для любителей природы и тех, кто ищет мирное и спокойное место для жизни.

Особенно район Дёшемеалты предлагает идеальное сочетание спокойствия и удобства. Здесь есть торговые центры, кафе, рестораны и спортивные объекты, что делает его очень востребованным для семей.

Проект в Дёшемеалты идеально отражает очарование и красоту этого района. Эти роскошные виллы предлагают идеальное размещение для тех, кто ищет высококачественный уровень жизни в спокойной обстановке. С акцентом на современный дизайн и материалы премиум-класса, эти виллы являются воплощением роскошной жизни.

Будь то постоянное место жительства, дом для отдыха или выгодная инвестиционная возможность, виллы в Дёшемеалты — это идеальный выбор. Не упустите возможность стать владельцем кусочка рая в одном из самых востребованных мест Антальи.

Инфраструктура комплекса:

•  Спортзал

•  Комната для игр и развлечений

•  Детский клуб

•  Сауна

•  Крытый паркинг на 68 машин

•  Камеры наблюдения

•  Система внутренней связи

•  Высокоскоростной интернет

•  Генератор

•  Система пожарной сигнализации и обнаружения дыма

•  Система очистки и умягчения воды

•  Система водяного пожаротушения

•  Система молниезащиты

•  Инфраструктура природного газа

Оптоволоконная интернет- инфраструктура

ВИЛЛЫ:

Количество: 34

Площадь виллы: 188,50 - 251 m²

Площадь сада: 67,62 - 191,68 m²

•  Система «умный дом»

•  Пол с подогревом

•  Система кондиционирования воздуха VRF

SAMSUNG во всех комнатах и на кухне

•  Наружные двери из высокопрочной стали

•  ПВХ марки REHAU

•  Встраиваемая техника марки FRANKE (варочная плита, посудомоечная машина, вытяжка, духовка)

•  Чистая высота потолка 3,10-3,20 м2

Лакированные межкомнатные двери
 

Расстояния:

•  Конная ферма Orfe - 500 м

•  Государственная больница - 7 км

•  Общественный колледж - 8 км

•  Университет Билим - 12 км

•  Торговый центр 5M Migros - 19 км

•  Пляжи Коньяалты - 20 км

•  Калеичи - 22 км

•  Торговый центр Mall of Antalya и ИКЕА - 25 км

•  Торговый центр TerraCity - 26 км

•  Аэропорт - 28 км
 

Сдача объекта - Август 2024

Варианты оплаты - %50 взнос / 15 месяцев рассрочки

PERGE COLLECTION: SKY BLUE
Жилой комплекс PERGE COLLECTION: SKY BLUE
Yesilkoey, Турция
от € 144,551
50 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Realty World Green Gayrimenkul

PERGE COLLECTION: SKY BLUE

﻿БИЗНЕС-КЛАСС НА БЕРЕГУ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
30% первоначальный взнос! Без комиссии! Без % рассрочка платежа до окончания строительства!
От лучших Застройщиков России и Турции.
Самый большой метраж квартир, лучшие стройматериалы и крассивая архитектура проекта.

5700м2 - идеальная территория для 50 квартир, чтобы чувствовать уединенность и приватность. На территории есть сауна и тренажерный зал. Разноуровневые посадки растений по всей территории по индивидуальному проекту. Спортивная площадка для баскетбола, волейбола или тенниса. Безопасная и интересная детская площадка.

БОЛЬШИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ТЕРРАСЫ
Террасы можно использовать круглый год и по любому сценарию: разбить небольшой садик и выращивать любимые цветы или оборудовать место для семейных вечеров и приема гостей.

На продажу выставлены квартиры планировкой 1+1 и 2+1 (площадью от 46 м2 до 160 м2)
Так же четыре дуплекса 4+1.
Все квартиры имеют террасы или балкон.

В стоимость входит:
- Кондиционеры MİTSUBİSHİ/TOSHİBA
- Кухонный гарнитур 1 класса
- Кухонная техника SİEMENS/BOSCH варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка.
- Подогрев полов
- Встроенное LED освещение
- Межкомнатные двери
- Полностью оборудованные санузлы

Благоустройство комплекса:
- 2 плавательных бассейна
- тренажерный зал/сауна
- 50 квартир
- закрытая территория
- 15 машиномест открытая парковка
- 19 машиномест закрытая парковка
- спортивная площадка
- открытые террасы
- детская площадка
- индивидуальный ландшафтный дизайн

Архитектура:
- 3 типа фасада с дизайнерскими элементами
- монолитно-каркасное строительство
- витражные окна-слайдеры 1 класса
- 30% квартир с просторными террасами закладные под электрические навесы, вывод инженерных сетей

5.700 м2 - площадь земельного участка.       
50 - квартир
7 - этажей
Сдача объекта Март 2024 года.

1207 Antalya Prestige
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Турция
от € 99,379
48 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Realty World Green Gayrimenkul

ЖИВИТЕ ПРЕСТИЖНОЙ ЖИЗНЬЮ!

Предоставляется без процентная рассрочка платежа сроком на 20 месяцев!
Первоначальный взнос 50%!

Дом – это фактор, в наибольшей степени влияющий на качество жизни человека. Откройте для себя Анталию, с ее великолепным средиземноморским климатом, природ- ными красотами и объектами исторического наследия, которые согреют ваше сердце в Проекте 1207 Antalya Prestige. Вы и ваши родные будете наслаждаться качествен- ной, безопасной и престижной жизнью в 1207 Antalya Prestige, где учтены самые малейшие потребности.

Проект 1207 Antalya Prestige состоит из общей площади застройки 165 000 m² квадратных метров на земельном участке площадью 100 000 квадратных метров. Это один из крупнейших проектов города и области. Проект планируется как 1600 независимых секций. Строительные работы будут вестись только на территории площадью 56 000 м² на территории площадью 100000 м², а все остальные территории были обустроены местной администрацией как социальные зоны, парки и ландшафтные зоны. Это позволило реализовать усиленный проект с зонами социального обустройства и вдохнуть немного свежего воздуха в многолюдную городскую жизнь. Проект представляет собой большой жилой комплекс с городской зоной трансформации и обустройства, переданной в распоряжение соответствующей местной администрации, и инвестици- онной зоной, которая будет состоять из 3-х этапов.

В зоне инвестора проекта включает в себя открытый бассейн, крытый тренажерный зал, фитнес, сауна, парная, детская площадка и множество социальных зон. Первая фаза проекта будет состоять из 307 независимых секций-квартир, и ее планируется сдать в течение 18 месяцев с момента получения лицензии. На третьем этапе проект будет состоять примерно из 250 независимых секций, и сдача планируется через 18 месяцев с даты получения лицензии. Проект 1207 Antalya Prestige, высокобюджетный инвестиционный проект, готовится открыть для вас двери совершенно новой жизни в Анталии.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

1207 Antalya Prestige, который будет расположен в районе Анталии Кеп- ез, состоит из 3-х этапов. Первый этап проекта, состоящий из блоков А, В1 и В2, вмещает в себя 307 квартир. Квартиры, в которых учтены все потребности, доступны в вариантах 1+1, 2+1 и Loft. Проект 1207 Antalya Prestige задуман как нечто большее чем жилой комплекс, это жилое про- странство. В проекте имеются социальные зоны, направленные на удов- летворение всех потребностей проживающих в них домовладельцев; имеются сауна, турецкая баня, бассейн и прогулочные зоны (беговые дорожки). В 1207 Antalya Prestige, с целью обеспечения вашей безопас- ности, имеются охранники, которые являются профессионалами своей области. Персонал жилого комплекса, с целью осуществления и обеспе- чения ваших потребностей всегда рядом с Вами.

САМЫЙ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АНТАЛИИ

207 Antalya Prestige был спроектирован не только как дом, но и как образ жизни, сочетающий в себе комфорт и эстетику с уникальными со- циальными пространствами. В 1207 Antalya Prestige вас ждет спокойный, безопасный дом высокого стандарта, чтобы вы могли наслаждать- ся городом, где вы почувствуете великолепный средиземноморский климат в своем сердце, кроме того, этот проект является уникальной инвестиционной возможностью в Анталии, постепенно развивающемся и занимающим одно из привлекательных инвестиционных мест.

ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДОМ, НО И МЕСТО СОВЕРШЕННО НОВОЙ ЖИЗНИ!

ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ЗОН

Вы можете наслаждаться Анталией, одним из самых красивых городов Средиземноморья, не выходя из дома. Теплым летним утром в жилом комплексе 1207 Antalya Prestige вы можете либо прогуляться на свежем воздухе, либо завершить упражнения в тренажерном зале, где учте- ны все ваши пожелания. Вы можете приятно провести время в открытом бассейнах, чтобы освежиться в жаркую погоду. Вы можете начать каждый день бодрым, сняв дневную усталость в сауне и хаммаме. Вы достойны прекрасной жизни, о которой мечтаете, и, можете получить все необходимое, не выходя из дома, благодаря социальным зонам, в которых продумано все до мельчайших деталей, а также получить удо- вольствие от общения со своими друзьями в обширных социальных зонах.

По всем вопросам обращайтесь по указанным контактам.

Yükselen Residence - 1
Жилой комплекс Yükselen Residence - 1
Турция, Турция
от € 134,900
80–106 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: Realty World Green Gayrimenkul

Инвестиционный проект в тихом районе Антальи – Алтынташ Аксу.
Новый район, который стремительно завоевал высокую популярность.
Широкие песчаные пляжи с мягким золотистым песком и тенистые сосновые леса. Этот небольшой комфортный район расположен к востоку от центра города, недалеко от аэропорта Антальи. Проект строится в 4 км от Средиземного моря, куда очень легко добраться на машине или общественном транспорте. Район Алтынташ начал строиться совсем недавно, при его планировке и застройке старались соблюдать все современные требования экологичности. Вот почему здесь шикарные отельные комплексы гармонично сочетаются с плантациями эвкалиптов и сосен. В этом районе практически нет отелей классом ниже пятизвездочных.
Жилой комплекс расположен на земельном участке площадью 5.405 м2
3 Блока, 2 из которых восьмиэтажные и один блок 7-этажный.
В каждом блоке будут установлено по 2 лифта.

Инфраструктура комплекса:

Большой бассейн
Детский бассейн
Баскетбольная площадка
Теннисный корт
Турецкая баня (хамам)
Сауна
Крытый подогреваемый бассейн
Фитнес
Пилатес
Парковка
Охрана 7/24
Камеры видео наблюдения
Детская игровая площадка
Беседки
В каждом блоке 2 лифта
Электрические роль ставни
Встроенный шкаф в прихожей
Духовой шкаф
Варочная поверхность
Вытяжка

Без % рассрочка платежа до окончания строительства.
Первоначальный взнос 50%!
Без комиссии!

Наши агенты в Турции
Зоя Бирян
Зоя Бирян
15 объектов
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Keller Williams Platin
1 объект
Keller Williams — международная франчайзинговая компания в сфере недвижимости. В компанию входит более 180.000 агентов по недвижимости, работающих в 1000 офисах по всему миру. Компания была основана в 1983 году Гэри Келлером и Джо Уильямсом с целью построить достойную карьеру, достойный бизнес и достойную жизнь для своих партнеров. С момента своего основания Keller Williams Realty является одной из самых быстрорастущих франшиз в сфере недвижимости. Более того, специалисты по недвижимости обращаются к Keller Williams Realty за коучингом, новыми технологиями и возможностями создания богатства, получая новый взгляд на свой потенциал и мотивацию к карьерному росту.
Irlanya Homes
1 объект

Irlanya Homes является официальной зарегистрированной торговой маркой и имеет дело с недвижимостью в провинции Аланья города Анталия в Турции, известном как одно из самых прибыльных мест в Европе для инвестиций («Место под солнцем»), где вы найдете невероятные сделки . Хотя наша компания была основана только в августе 2010 года, ее партнеры и сотрудники уже имеют более чем тринадцатилетний опыт работы в сфере недвижимости и маркетинга недвижимости для продажи или аренды в этом регионе.

Мы обеспечиваем бесперебойное и профессиональное обслуживание до и после покупки недвижимости у известных строительных компаний или частной перепродажи. Мы регулярно публикуем новые объявления о недвижимости в Алании, Авсалларе, Конаклы, Оба, Тосмуре, Кестеле, Махмутларе, Каргыджаке, Демирташе и Газипаше.

Realty World UTM Gayrimenkul
37 объектов

Компания Realty World, основанная в США в 1973 году, является самым быстрорастущим гигантом в сфере недвижимости в США. Для повышения узнаваемости бренда было вложено 1,5 миллиарда долларов США, а ежегодный рост составил 30%.

Расширяя свою деятельность в Турции в 2005 году, Realty World стала самым быстроразвивающимся брендом недвижимости в Турции с ростом, достигнутым в первый год. Realty World Turkey закрепила этот успех, получив приз за самый быстрорастущий бренд среди стран Realty World в течение многих лет, и он достиг более 120 офисов по всей Турции.

Realty World Turkey поддерживает свой рост на Балканах, приобретая права мастер-франшизы в Болгарии и Греции после Турецкой республики Северного Кипра.

Well Homes Gayrimenkul
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Мы рады приветствовать вас на сайте недвижимости. Агентство Well Homes Gayrimenkul Готово предложить вам большой спектр профессиональных услуг в области продажи недвижимости в г. Мерсин (Турция), оптимальные цены и большой выбор объектов на первичном и вторичном рынках – от элитной недвижимости до апартаментов эконом-класса. Понимаем ваши цели и оперативно подбираем объекты с достойным уровнем комфорта проживания и приумножением вложенных средств.

 

Основной принцип нашей работы – всегда действовать в интересах клиента. Наши профессионализм и опыт, в сочетании с турецким гостеприимством, позволяют нашим клиентам чувствовать себя комфортно с первых минут обращения и далее, на всех этапах покупки недвижимости и адаптации в Турции. Обращаясь к специалистам Well Homes Gayrimenkul, вы можете быть уверены, что вам предложат лучший сервис, уважение и заботу, и, конечно, недвижимость, оптимально подходящую под ваш запрос

Home.com.tr
6 объектов

Home Real Estate – это прежде всего «Опыт, Доверие и Гарантии". Компания была основана в 2004 году и с того момента успешно осуществляет свою деятельность на турецком рынке недвижимости. С 2009 Home.com.tr начала партнерство со строительной компанией Ozdence Construction, что позволило компании стать более влиятельной и успешной в сфере строительства и недвижимости. Наша компания специализируется на предоставлении широкого спектра услуг на профессиональном уровне, мы выявляем тенденции для инвестиций в недвижимость, выбираем достойные земельные участки для создания эксклюзивных проектов, осуществляем поиск надежных строительных компаний для совместного сотрудничества, контролируем каждый этап строительства, осуществляем маркетинг, менеджмент и продажи. У нас огромный опыт строительства эксклюзивных вилл, резиденций и комплексов по индивидуальным проектам в Турции.

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