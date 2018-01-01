Realty World Green Gayrimenkul
При выборе компании будьте внимательны!
В Анталии, где традиционно активны иностранцы, работает очень много посредников, и далеко не все из них оказывают услуги качественно!
Обязательно проверьте документы компании (налоговую регистрацию, регистрацию в Торгово-Промышленной палате в разделе агентств недвижимости, лицензию на ведение риэлторской деятельности). У сотрудников, которые будут заниматься подготовкой документов, должны быть сертификаты об окончании риэлторских курсов. Проверьте, чтобы у компании был юридический адрес, обратите внимание – как давно она на рынке.
Обязанность риэлтора – не только подобрать вам подходящие объекты и организовать просмотры, но также проверить «чистоту» недвижимости, составить договор купли-продажи, подать документы на получение ТАПУ (свидетельство о праве собственности).
Наша компания также предлагает послепродажный сервис – от подключения коммуникаций на нового собственника до сдачи в аренду.
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