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Отели в Эгейский регион, Турция

Мугла
6
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6 объектов найдено
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Отель в Mesudiye, Турция
Отель
Mesudiye, Турция
Площадь 8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€2,99 млн
Отель в Sindi, Турция
Отель
Sindi, Турция
Площадь 8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€2,99 млн
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Отель 2 комнаты в Мугла, Турция
Отель 2 комнаты
Мугла, Турция
Комнаты 2
Этаж 1/1
Небольшой уютный отель на 20 номеров в KötekliРайон: Мугла, Ментеше, КётеклиПродается отель …
€2,07 млн
Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya в Datca, Турция
Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya
Datca, Турция
Этаж 1/1
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
€1,04 млн

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