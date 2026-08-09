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Отели и гостиницы в Эгейском регионе, Турция

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10 объектов найдено
Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью в Олюдениз, Турция
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Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью
Олюдениз, Турция
Площадь 30 м²
Количество этажей 3
Проект расположен в районе Хисароню Фетхие. Этот район является ближайшим жилым районом к пл…
$257,249
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INEST HOMES
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Действующий мини апарт-отель в Бодрум, Турция
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Действующий мини апарт-отель
Бодрум, Турция
Продажа мини-гостиницы на первой линии моря в Бодруме Предлагается к продаже действующая …
$2,91 млн
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Елена Бировчак
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Продажа 1/4 доли в отельном номере от бреда Wyndham в Konak, Турция
Продажа 1/4 доли в отельном номере от бреда Wyndham
Konak, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 3/4
Инвестиционный проект 4★ отеля в Измире под управлением Wyndham Уникальная локация и ключ…
$35,000
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Hotel Invest
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TekceTekce
Отель 56 м² в Konak, Турция
Отель 56 м²
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Ограниченное количество ЭКСКЛЮЗИВНЫХ резиденций в отеле Radisson Blu. ✅В продаже всего 27…
$400,000
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Отель в Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
Количество этажей 2
Инвестиционное предложение Апарт-отель на первой линии в Ялыкаваке (Бодрум) Предлагает…
$11,81 млн
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Отель 40 м² в Konak, Турция
Отель 40 м²
Konak, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Отельные номера в Radisson Выкуп номера возможен как целиком, так и долями по 0,25%. (1/4…
$133,400
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Отель 30 000 м² в Бодрум, Турция
Отель 30 000 м²
Бодрум, Турция
Число комнат 384
Площадь 30 000 м²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,98 млн
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Отель 30 000 м² в Бодрум, Турция
Отель 30 000 м²
Бодрум, Турция
Число комнат 384
Площадь 30 000 м²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,95 млн
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Отель в Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
Представлен на продажу отель, расположенный на первой береговой линии в курортном городе Бод…
$5,00 млн
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Отель 40 м² в Борнова, Турция
Отель 40 м²
Борнова, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Отельные номера в Radisson Выкуп номера возможен как целиком, так и долями по 0,25%. (1/4…
$37,500
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