  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Эгейском регионе, Турция

Айдын
4
5 объектов найдено
Инвестиционная 140 м² в Didim, Турция
Инвестиционная 140 м²
Didim, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
$16,59 млн
Инвестиционная 150 м² в Kardeskoy, Турция
Инвестиционная 150 м²
Kardeskoy, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
$928,178
Инвестиционная 2 м² в Cayyuzu, Турция
Инвестиционная 2 м²
Cayyuzu, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
$1,51 млн
Инвестиционная 4 м² в Yanikkoy Mahallesi, Турция
Инвестиционная 4 м²
Yanikkoy Mahallesi, Турция
Площадь 4 м²
$4,79 млн
Инвестиционная 160 м² в Didim, Турция
Инвестиционная 160 м²
Didim, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
$16,65 млн
