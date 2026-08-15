Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома у моря в Аланье, Турция

;
виллы
354
таунхаусы
35
дуплексы
8
88 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Новая вилла с видом на море, личным бассейном и садом в Алании Алания – один из самых популя…
$644,603
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 648 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла KIWI Sunset 2, возможность получить гражданство Турции! Вилла KIWI Sunset I…
$3,15 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
BEKTAŞ VILLA 5, BEKTAŞ LOCATION. IT IS 124 km from ANTALYA AIRPORT, 44 km from GAZIPAS…
$574,043
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Расположенная в одном из самых престижных районов Аланьи, эта роскошная вилла в Тепе предлаг…
$440,188
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Кестель, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$378,077
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Дом с видом на природу и море и с частным бассейном в Алании, Каргыджак Алания – известный к…
$398,325
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Если вы мечтаете о собственном доме у Средиземного моря, где каждый день начинается с потряс…
$558,802
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Вилла площадью 410 м.кв. с отделкой премиум-класса с городе Алания и в 650 метрах от побереж…
$805,388
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
VIP виллы в Бекташе, Аланья – Ваша мечта становится реальностью! Предлагаем уникальную во…
$3,06 млн
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект находится в Алании- Конаклы, 300 метрах от моря. Площадь участка 5000 м2. К…
$311,110
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 300 кв.м.  ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 1320 кв.м.  3 САНУЗЛ…
$787,894
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
SPECIAL AREA ON THE BEACH
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Дом 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
На продаже вилла 3+1 с мебелью и бытовой техникой, с собственным бассейном в районе Каргыджа…
$410,410
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
IT IS AVAILABLE FOR CITIZENSHIP OUR INFINITY POOL AND LUSH GREEN GARDEN OFFER YOUR GUESTS…
$1,18 млн
Оставить заявку
Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 434 м²
5-местный номер 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 434 кв.м. 470 кв.м. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПЛОЩАДЬ 5 ВАННАЯ КОМНАТА …
$1,64 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ПАРКОВКА: ДА (2) ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН: ДА ЧАСТНЫЙ САД: ДА ОБЛАСТЬ БАРБЕКЮ ДА…
$977,108
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 472 м²
Количество этажей 2
$160,158
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В КРАСИВОМ РАЙОНЕ КАРГЫДЖАК Виллы расположены в уютном и красивом районе Кар…
$379,374
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Дом 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Бест Лайф l Лучшая Жизнь- таков перевод названия комплекса вилл, которые расположены на х…
$631,364
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Аланья, Турция
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Вилла 7+2 7 спальных комнат  2 гостиные   вилла 700 м2 площадь 1180 м2  5 ванных к…
$1,68 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
KONAKLI/ALANYA In-site detached villa 1 acre of land 520 m2 session 5+1 detac…
$1,70 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
ALANYA / KARGICAK 4 Bedrooms + 2 Living Rooms 4 en-suite bathrooms 6 washbasins Villa Us…
$726,089
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
KONAKLI/ALANYA 3+1 DETACHED VILLA 200 M2 2 BALCONIES 2 TERRACES 2 TOILETS NUM…
$300,296
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
На продаже двухэтажная вилла 3+1 в районе Бекташ - Алания. Вилла находится в 2000 метрах …
$444,789
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 983 м²
Количество этажей 2
II – Каргичак, Алания II - это новый уникальный комплекс вилл, расположенный в Каргичак Алан…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Количество этажей 3
Дом в Алании Вы цените тишину, простор и чистый воздух? Тогда это предложение для вас! На…
$1,20 млн
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Аланья, Турция
Вилла 9 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
АЛАНИЯ АВСАЛЛАР 7 + 2 400 М2 ВИЛЛА 1000 м2 САД не имеет соседей полностью отделенный от…
$644,018
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
• 3 СПАЛЬНИЕ КОМНАТЫ • 1 ГОСТИНАЯ • ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВИЛЛЫ 220 кв.м. • ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬН…
$436,793
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
На продаже двухэтажная вилла 3+1 в районе КАргыджак - Алания. Вилла находится в 2000 метр…
$477,334
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Realting.com
Перейти