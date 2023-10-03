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Дома с видом на море в Алания, Турция
Sekerhane Mahallesi
1930
Дом
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1 104 объекта найдено
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
100 м²
4/4
Квартира с Видом на Море и ассейн в Алании, Паяллар Алания – одно из самых востребованных ме…
€161,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
4
3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Инжекум, Турция
5
4
1 000 м²
Расположенная на очаровательной Турецкой Ривьере, Аланья издавна славилась своей пленительно…
€440,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
3
104 м²
4/4
Квартиры в Алании Рядом с Объектами Инфраструктуры. Квартиры на продажу в Алании предлагают …
€117,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
4
3
110 м²
4/4
Квартиры в Алании Рядом с Объектами Инфраструктуры. Квартиры на продажу в Алании предлагают …
€209,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
3
150 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€240,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
5
3
180 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€335,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
3
3
280 м²
3
3 + 1 Вилла на продажу в Алании Каргичакской области с гарантией собственности Redtower. Кв…
€355,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
3
218 м²
Виллы с Видом на Море в Алании, Тепе, с Личным Бассейном. Построенные на участке площадью 16…
€479,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Алания, Турция
4
3
282 м²
2
Райские виллы ARCADIA VIEW в самом сердце Алании от NSM Construction. С огромным удо…
€1,55 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
5
5
215 м²
Квартиры на 1-м Этаже и Пентхаусы-Дуплексы в Аланье, Бекташ. Новые квартиры расположены в ра…
€460,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
5
228 м²
Квартиры на 1-м Этаже и Пентхаусы-Дуплексы в Аланье, Бекташ. Новые квартиры расположены в ра…
€450,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
3
2
114 м²
1
Роскошная Недвижимость в Центре Аланьи с Видом на Море и Крепость Квартиры находятся в центр…
€445,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
3
2
120 м²
8/8
Недвижимость с Видом на Море в Роскошном Проекте в Инвестиционном Районе Аланьи Авсаллар Нов…
€250,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
1
112 м²
4
Современная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Тихом Районе Паяллар Новые квартиры р…
€144,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
1
85 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой и в Паяллар, Аланья Стильные квар…
€200,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
110 м²
Недвижимость в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – относительно новый ра…
€242,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Payallar, Турция
4
2
120 м²
Квартиры с Видом на Море в Аланье, Паяллар, для Роскошного и Качественного Образа Жизни Квар…
€267,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
95 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Паялларе, Аланья Район Паяллар, где расположены кварти…
€199,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
3
1
90 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€190,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
6
1
110 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€246,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ciplakli, Турция
3
2
116 м²
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Алании. Квартиры расположены в комплексе, состоящем и…
€201,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ciplakli, Турция
4
2
174 м²
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Алании. Квартиры расположены в комплексе, состоящем и…
€253,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
7
4
280 м²
Отдельная Вилла с Видом на Море и Город в Алании, Тепе Отдельностоящая вилла на продажу расп…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
9
6
305 м²
Отдельные Дома с Панорамным Видом на Море и Город в Алании, Бекташ Современные дома располож…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
2
450 м²
2/2
Полностью Меблированная Отличная Вилла с Панорамным Видом Старинный особняк на продажу имеет…
€2,37 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Аланья, Турция
5
4
700 м²
Новые Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море в Центре Алании Новые виллы люкс-класса расп…
€3,48 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
6
3
677 м²
3
Роскошные Виллы на Продажу в Алании, Каргыджак с Частным Бассейном и Садом Виллы на продажу …
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Махмутлар центр, Турция
5
4
300 м²
3
Роскошные Виллы в Алании, Анталия, с Собственными Бассейнами и Садами Виллы расположены в Ка…
€750,000
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Дом 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Махмутлар центр, Турция
5
3
200 м²
3
Роскошные Виллы в Алании, Анталия, с Собственными Бассейнами и Садами Виллы расположены в Ка…
€550,000
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