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Квартиры-студии в Алания, Турция
Sekerhane Mahallesi
10
Студия
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20 объектов найдено
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Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
1
1
40 м²
1
Предлагаем Вам квартиру 1+0 на берегу моря в районе Авсаллар! Квартира расположна в комплекс…
€118,000
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Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
1
1
40 м²
1
Представляем меблированную квартиру планировки 1+0, расположенную на 1 этаже в комплексе рай…
€71,500
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Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
1
1
40 м²
3
В районе Клеопатра продается квартира планировки 1+0, расположенная на 3 этаже жилого компле…
€115,500
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Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
1
1
40 м²
4
Представляем меблированную квартиру планировки 1+0, расположенную на 4 этаже в комплексе рай…
€88,000
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Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
1
1
40 м²
2
Квартира 1+0 находится в жилом комплексе с собственной инфраструктурой, в районе Джикджилли.…
€139,000
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Студия с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
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Студия с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
1
1
35 м²
4/7
Район Кестель, г. Алания Комплекс AQUA RESİDENCE https://maps.app.goo.gl/psRAiLahq1NAUwDg6…
€110,000
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
1
1
35 м²
9
Представляем вашему вниманию квартиру-студию, расположенную на девятом этаже жилого комплекс…
€76,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
1
35 м²
7/9
Меблированная студия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную студию в уютном …
€83,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
1
45 м²
3/12
Студия в Махмутларе Представляем Вашему вниманию студию 1+0 в уютном жилом комплексе …
€103,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
1
50 м²
3/12
Меблированная студия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную студию в уютном …
€77,000
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
1
1
35 м²
8
Представляем вашему вниманию квартиру-студию, расположенную на восьмом этаже жилого комплекс…
€88,000
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
1
1
35 м²
7/9
Меблированная студия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную студию в уютном жило…
€89,000
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
1
1
8
Продажа апартаментов 1+0 в Махмутлар - это очень популярное место для проживания как среди т…
€90,200
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
1
1
35 м²
4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 🇹🇷1+0, студия 4-й этаж, окна…
€125,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
1
1
35 м²
4/6
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 🇹🇷1+0, студия 4-й этаж,…
€125,000
Рекомендовать
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
3
1
110 м²
3/5
Южный вид на город и море Расстояние до моря 200 м Общие характеристики Тип Квартира К…
€220,000
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города
Аланья, Турция
3
1
72 м²
1/4
Продаём уютную квартиру в центре города Алания, 300 метром до пляжа Клеопатра, комплекс FINN…
€135,000
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Студия 3 спальни с Вид на жительство и гражданство, с sea view villa villa v ispanii vid na more okean zaliv dom v ispanii appliances ispaniya spain, с Turciya Turciya Sredizemnomorskiy region Alaniya Antalya
Алания, Турция
1
3
28 002 м²
5/5
NOVA GARDENЭтот проект будет 2-м. Завершено в июне 2023 года. Общая площадь комплекса: 2800 …
€207,000
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Параметры недвижимости в Алания, Турция
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