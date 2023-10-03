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Пентхаусы в Алания, Турция
Sekerhane Mahallesi
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365 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
80 м²
11/12
Пентхаус 2+1 от инвестора в комплексе Махмутларе Рады Вам представить пентхаус 2+1 от…
€132,000
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Суперновый жилой комплекс в Алании в районе Оба. Жилой комплекс построен из двух блоков, о…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Сотрудничая с нами, Вы можете рассчитывать на: - Встречу в аэропорту на машине люкс класса; …
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
6
2
230 м²
10
Представляем вашему вниманию пентхаус в районе Махмутлар. Пентхаус общей площадью 230м2 расп…
€220,000
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с сауной
Каракокали, Турция
2
2
106 м²
О проекте: ЖК состоит из одного 4-этажного блока на 32 квартиры (1+1, пентхаусы 2+1). Жилой …
€300,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
4
3
190 м²
11/11
Роскошные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Махмут…
€229,000
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Авсаллар, Турция
3
2
121 м²
5/6
Вы ищете дом у моря, чтобы переехать в свою семью? Вам нужен тихий район с развитой инфрастр…
€190,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
4
3
152 м²
Недвижимость в Комплексе с Впечатляющими Видами в Алании. Стильная недвижимость находится в …
€410,000
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
5
4
205 м²
Недвижимость в Комплексе с Впечатляющими Видами в Алании. Стильная недвижимость находится в …
€480,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
3
2
100 м²
Квартиры в Анталии, Аланья в Комплексе с Бассейном. Проект в Анталии, Аланья, находится в жи…
€173,000
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Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
6
3
250 м²
1/7
Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Алании. Квартиры расположены в Алании, Паяллар, в нес…
€509,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
7
3
285 м²
1/7
Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Алании. Квартиры расположены в Алании, Паяллар, в нес…
€529,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Алания, Турция
1
3
225 м²
4/4
3 + 1 Пентхаус на продажу в Алании Оба Регион с гарантией собственности Redtower. Пентхаус …
€315,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Конаклы, Турция
3
2
115 м²
5/5
Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Алании. Квартиры в Алании находятся в районе Конак…
€220,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аланья, Турция
3
2
126 м²
5/6
Апартаменты в новом комплексе в непосредственной близости к лучшему пляжу Алании – Клеопатра…
€340,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
5
2
270 м²
8
Жилой комплекс расположен в любимом многими районе Алании - Махмутлар. Расстояние до моря: 1…
€220,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
3
3
150 м²
4/4
Современные Квартиры в Алании с Видом на Море и Доступом ко Всем Удобствам 5-Звездочного Оте…
€400,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
3
2
165 м²
7
Дуплексы в элитном комплексе в Авсалларе по отличным ценам. СРОЧНАЯ ПРОДАЖА — в налич…
€155,750
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yesiloez, Турция
2
55 м²
8
Жилой комплекс расположен в живописном и экологически чистом районе Демирташ на вост…
€115,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
2
2
90 м²
6
Представляем вашему вниманию новый Комплекс в центре Алании в 150 метрах от моря. Ал…
€195,000
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Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
2
1
432 м²
Представляем вашему вниманию новый Комплекс в районе Авсаллар рядом с лесом и морем. …
€88,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
2
1
42 м²
7
Проект с видом на море в районе Авсаллар. Приглашаем вас познакомиться с новым инвест…
€98,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
3
1
44 м²
5
Бутик — комплекс в экологичном районе Авсаллар. Представляем вашему вниманию новый у…
€169,000
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Параметры недвижимости в Алания, Турция
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