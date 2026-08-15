Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Аланье, Турция

;
Пентхаус Удалить
Очистить
145 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Этот прекрасно спроектированный дуплекс с 3 спальнями расположен в престижном районе Клеопат…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$303,151
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$285,661
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Пентхаус 5 комнат в Махмутлар, Турция
Пентхаус 5 комнат
Махмутлар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 9/10
Роскошный двухуровневый дуплекс 4+1 с видом на море в Махмутларе, Аланья Предлагается про…
$202,948
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Пентхаус 5 комнат в Испатлы, Турция
Пентхаус 5 комнат
Испатлы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Меблированная квартира в Аланье, Демирташ, с видом на море и город Квартира на продажу в Ала…
$171,582
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 4
Что вы получаете: Просторный двухуровневый пентхаус планировки 2+1 общей площадью 127 м² в н…
$138,501
Оставить заявку
TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 13
Квартира в комплексе с собственным пляжем в Махмутларе, Алания Махмутлар – один из самых быс…
$455,784
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Тосмур, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 9/9
Всего в 120 метрах от моря, этот современный дуплекс в Тосмуре предлагает 2 спальни, 2 ванны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Фото квартиры вышлем по запросу! В продаже пентхаус с тремя спальнями (3+1) 150 м2 в компле…
$306,929
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/5
Кестель | Kestel Residence Продается просторный двухуровневый пентхаус 2+1 площадью 140 м…
$205,026
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Пентхаус 4 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/5
Роскошный двухуровневый садовый дуплекс 3+1 на продажу в Pia Royal Residence, Кестель Отк…
$267,550
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 8/9
🌴 Современная квартира 2+1 в Авсалларе – комфорт, стиль и уют у моря Представляем простор…
$111,304
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Просторный пентхаус 2+1 общей площадью 120 м², расположенный на 10 этаже. …
$145,939
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Просторная двухуровневая квартира с 2 спальнями расположена в районе Клеопатра, всего в 325 …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 7
Что вы получаете: Представляем просторную квартиру формата 3+1 с отдельной кухней общей площ…
$237,846
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Комплекс расположен в районе Аланья/Оба. Завершенный в 2022 году, комплекс расположен в 7 км…
$159,447
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Оба, Турция
Пентхаус 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Пентхаус был приобретен его нынешним владельцем в 2021 году за 210 000 евро. Цена очень разу…
$181,766
Оставить заявку
Пентхаус в Аланья, Турция
Пентхаус
Аланья, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты Dublex в АвсаллареАпартаменты Dublex в Авсалларе - Эта квартира 2+1 в Авсалларе …
$93,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Пентхаус 4 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 4/5
Дуплекс-квартира 3+1 в районе Оба Гёль, Аланья — подходит для получения ВНЖ (икамет) Пред…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 11/12
Комплекс Sonas Buket Mahmutlar | Alanya. Видео квартиры вышлем по запросу! Видовой дупле…
$256,208
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Что вы получаете: Новый проект премиум на берегу района Кестель. О строите…
$498,796
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Каргыджак, Турция
Пентхаус 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 11/11
В продаже меблированный пентхаус с четырьмя спальнями (4+1), 240 м2 с видом на море и горы в…
$380,940
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 11
Что вы получаете: Двухуровневую квартиру формата 2+1 площадью более 100 м², полностью меблир…
$184,312
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/18
Что вы получаете: Апартаменты в новом жилом комплексе с инфраструктурой уровня 5-звездочного…
$346,836
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Уютный двухуровневый пентхаус формата 2+1 с панорамным видом на Средиземно…
$292,595
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5/6
Продается просторная квартира 2+1 в жилом комплексе Best Life 6 Residence, район Махмутлар, …
$126,701
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Пентхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5
Для гражданства Что вы получаете: Просторный двухуровневый пентхаус формата 3+1 общей площа…
$480,591
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Современный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен в престижном районе Клеопа…
$500,386
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Квартира планировки 3+1, площадью 200 м², занимает высокое расположение в …
$322,742
Оставить заявку
Пентхаус в Аланья, Турция
Пентхаус
Аланья, Турция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ КВАРТИРЫ! ТУРЦИЯ.REALESTATE.СЧАСТЬЕ🌏🇹🇷 Meня зовут Aлекcaндp, зада…
$181,043
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти