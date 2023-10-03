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Пентхаусы в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
60
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365 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 11/12
Пентхаус 2+1 от инвестора в комплексе Махмутларе Рады Вам представить пентхаус 2+1 от…
€132,000
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Суперновый жилой комплекс в Алании в районе Оба. Жилой комплекс построен из двух блоков, о…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
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Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
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Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 10
Представляем вашему вниманию пентхаус в районе Махмутлар. Пентхаус общей площадью 230м2 расп…
€220,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с сауной в Каракокали, Турция
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с сауной
Каракокали, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
О проекте: ЖК состоит из одного 4-этажного блока на 32 квартиры (1+1, пентхаусы 2+1). Жилой …
€300,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 11/11
Роскошные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Махмут…
€229,000
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Авсаллар, Турция
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
Вы ищете дом у моря, чтобы переехать в свою семью? Вам нужен тихий район с развитой инфрастр…
€190,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Недвижимость в Комплексе с Впечатляющими Видами в Алании. Стильная недвижимость находится в …
€410,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Недвижимость в Комплексе с Впечатляющими Видами в Алании. Стильная недвижимость находится в …
€480,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры в Анталии, Аланья в Комплексе с Бассейном. Проект в Анталии, Аланья, находится в жи…
€173,000
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/7
Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Алании. Квартиры расположены в Алании, Паяллар, в нес…
€509,000
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Этаж 1/7
Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Алании. Квартиры расположены в Алании, Паяллар, в нес…
€529,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Алания, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 4/4
3 + 1 Пентхаус на продажу в Алании Оба Регион с гарантией собственности Redtower. Пентхаус …
€315,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Конаклы, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Алании. Квартиры в Алании находятся в районе Конак…
€220,000
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 5/6
Апартаменты в новом комплексе в непосредственной близости к лучшему пляжу Алании – Клеопатра…
€340,000
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 8
Жилой комплекс расположен в любимом многими районе Алании - Махмутлар. Расстояние до моря: 1…
€220,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/4
Современные Квартиры в Алании с Видом на Море и Доступом ко Всем Удобствам 5-Звездочного Оте…
€400,000
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 7
Дуплексы в элитном комплексе в Авсалларе по отличным ценам. СРОЧНАЯ ПРОДАЖА — в налич…
€155,750
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Yesiloez, Турция
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yesiloez, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Жилой комплекс расположен в живописном и экологически чистом  районе Демирташ на вост…
€115,000
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Yalci, Турция
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Представляем вашему вниманию новый Комплекс в центре Алании в 150 метрах от моря. Ал…
€195,000
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 432 м²
Представляем вашему вниманию новый Комплекс в районе Авсаллар рядом с лесом и морем. …
€88,000
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Проект с видом на море в районе Авсаллар. Приглашаем вас познакомиться с новым инвест…
€98,000
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Бутик — комплекс в экологичном районе Авсаллар. Представляем вашему вниманию новый у…
€169,000

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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