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Отели и гостиницы в Аланье, Турция

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10 объектов найдено
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Число комнат 20
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Отель находится в Алании 248 комна suit, 74 м2. 50 стандартных номеров. До пляжа 0 м. Уч…
$28,68 млн
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
250 м до моря. Наш объект имеет 40-метровый пляж. В 120 км от аэропорта Анталии, в 12 км от …
$21,28 млн
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Отель класса Делюкс, работающий по системе «все включено», расположен в городе Аланья, в 12 …
$46,88 млн
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Отель 13 000 м² в Аланья, Турция
Отель 13 000 м²
Аланья, Турция
Число комнат 325
Площадь 13 000 м²
$44,31 млн
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Отель городского типа, представляет собой одно основное 6-ти этажное здание. Расположен в 40…
$8,38 млн
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Ощутите вершину роскоши: долевое владение элитными отелями в Аланья, Турция
Ощутите вершину роскоши: долевое владение элитными отелями
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
Программа Right way Invest предлагает инвесторам уникальную возможность приобрести долю в го…
$131,708
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TekceTekce
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Отельный комплекс располагается на первой береговой линии, от центра Алании в 12 км. От Аэро…
$27,69 млн
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Отель 5* в Алании в Аланья, Турция
Отель 5* в Алании
Аланья, Турция
Площадь 18 000 м²
Отель 5 звезд в Аланье. Площадь: 18.000 м2 Год постройки: 2016 Номеров: 335 номеров. Мо…
$80,97 млн
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Отель 5* в Алании на первой береговой линии. в Аланья, Турция
Отель 5* в Алании на первой береговой линии.
Аланья, Турция
Площадь 50 000 м²
Отель 5 звезд в Аланье. Цена: 100.000.000 EUR Площадь: 50.000 м2 Год постройки: 2008 …
$115,67 млн
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Отель 2 500 м² в Оба, Турция
Отель 2 500 м²
Оба, Турция
Число комнат 146
Площадь 2 500 м²
$9,45 млн
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