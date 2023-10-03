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Виллы с видом на море в Алания, Турция
Sekerhane Mahallesi
711
Вилла
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581 объект найдено
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
4
3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Инжекум, Турция
5
4
1 000 м²
Расположенная на очаровательной Турецкой Ривьере, Аланья издавна славилась своей пленительно…
€440,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
3
3
280 м²
3
3 + 1 Вилла на продажу в Алании Каргичакской области с гарантией собственности Redtower. Кв…
€355,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Алания, Турция
4
3
282 м²
2
Райские виллы ARCADIA VIEW в самом сердце Алании от NSM Construction. С огромным удо…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
7
4
280 м²
Отдельная Вилла с Видом на Море и Город в Алании, Тепе Отдельностоящая вилла на продажу расп…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
9
6
305 м²
Отдельные Дома с Панорамным Видом на Море и Город в Алании, Бекташ Современные дома располож…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
2
450 м²
2/2
Полностью Меблированная Отличная Вилла с Панорамным Видом Старинный особняк на продажу имеет…
€2,37 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Аланья, Турция
5
4
700 м²
Новые Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море в Центре Алании Новые виллы люкс-класса расп…
€3,48 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
6
3
677 м²
3
Роскошные Виллы на Продажу в Алании, Каргыджак с Частным Бассейном и Садом Виллы на продажу …
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Махмутлар центр, Турция
5
4
300 м²
3
Роскошные Виллы в Алании, Анталия, с Собственными Бассейнами и Садами Виллы расположены в Ка…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
5
450 м²
3
Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море, Город и Крепость в Алании, Анталия Виллы с соврем…
€890,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
3
3
265 м²
3
Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море, Город и Крепость в Алании, Анталия Виллы с соврем…
€790,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
6
6
220 м²
4
Роскошный Отдельный Дом в Спокойном Месте в Каргыджаке, Алания Роскошный дом расположен в ти…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
7
6
350 м²
3
Современные Виллы с Видом на Море и Крепость в Джикджилли, Аланья Виллы на продажу расположе…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
5
3
290 м²
3
Роскошные Отдельные Дома с Видом на Море в Аланье Первоклассные дома расположены в Аланье, К…
€775,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
4
2
240 м²
3
Роскошные Отдельные Дома с Видом на Море в Аланье Первоклассные дома расположены в Аланье, К…
€675,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
4
2
350 м²
2
Отдельная Вилла с Видом на Природу и Море в Роскошном Проекте в Каргыджаке, Аланья Отдельная…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yesiloez, Турция
5
4
310 м²
3
Ультрароскошные Отдельные Виллы в Проекте в Ешильоз в Аланье Отдельные виллы расположены в р…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
5
4
340 м²
Отдельные и Сдвоенные Виллы в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Каргыджаке, А…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
5
4
225 м²
Отдельные Роскошные Дома с Видом на Море и Город в Аланье, Тепе Тепе – уникальный регион с п…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
2
126 м²
Отдельные Роскошные Дома с Видом на Море и Город в Аланье, Тепе Тепе – уникальный регион с п…
€310,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Конаклы, Турция
6
4
240 м²
Отдельные Дома Рядом с Морем в Аланье, Конаклы Конаклы – жилой район в Аланье, известный сво…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Конаклы, Турция
5
3
250 м²
Отдельные Дома Рядом с Морем в Аланье, Конаклы Конаклы – жилой район в Аланье, известный сво…
€660,000
Рекомендовать
Вилла 9 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
10
5
290 м²
Роскошные Виллы для Уникального Образа Жизни в Тепе, Аланья Роскошные виллы находятся в Тепе…
€825,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
10
4
555 м²
Виллы с Удивительным Видом в Бекташе, Аланья, для Роскошной Жизни Роскошные виллы расположен…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
7
5
593 м²
4
Отдельная Вилла с Роскошным Дизайном и Видом на Море в Аланье, Каргыджак Роскошная вилла рас…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
7
5
400 м²
Роскошная Вилла с Бассейном и Панорамным Видом на Море и Город в Аланье, Бекташ Вилла распол…
€2,45 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
5
4
419 м²
3
Новые Роскошные Виллы в Окружении Природы в Аланье Отдельные виллы расположены в Аланье – од…
€875,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
5
4
308 м²
2
Отдельные Виллы в Современном Стиле в Каргыджаке, Алания Современные виллы расположены в одн…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
5
4
281 м²
2
Отдельные Виллы с Бассейном в Аланье, Бекташ, с Видом на Город и Море Бекташ является популя…
€1,18 млн
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