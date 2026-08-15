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Купить двухуровневая квартира в Аланье, Турция

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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Дегирмендере, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Дегирмендере, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/6
Преимущества этой квартиры: Просторный дуплекс с садом, общей площадью 185 кв.м., п…
$417,413
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Аланья, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 8
Комплекс строится в районе Аланья/Авсаллар одной из ведущих строительных компаний Анталии. К…
$185,765
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/5
Приветствуем вас! Если вы мечтаете о приобретении недвижимости в Турции, обратите внимание н…
$265,826
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It Is RealtyIt Is Realty
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Аланья, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 8
Комплекс строится в районе Аланья/Авсаллар одной из ведущих строительных компаний Анталии. К…
$278,648
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Каргыджаке! Мы рады представить вам этот уника…
$350,407
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