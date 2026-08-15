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Квартиры с видом на море в Аланье, Турция

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259 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 4/5
Расположенный прямо на берегу моря в Махмутларе, одном из самых популярных районов Алании, э…
$230,133
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7
Квартира с видом на горы и море в жилом комплексе из 3 блоков в Алании Алания – один из самы…
$147,601
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$303,151
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$285,661
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Квартира 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Квартира с видом на море в элитном комплексе в Алании, Каргыджак Полностью меблированная ква…
$221,531
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Пентхаус 5 комнат в Испатлы, Турция
Пентхаус 5 комнат
Испатлы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Меблированная квартира в Аланье, Демирташ, с видом на море и город Квартира на продажу в Ала…
$171,582
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
??Gloria Twin Residence ?? ❗️ОТ СОБСТВЕННИКА❗️ ?1+1 - 54м2 ?ЭТАЖ 3 из 4 ⚠️СДАЧА …
$153,813
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Просторная квартира у моря в проекте Serenity Premium в Аланье, Анталия Стильная квартира ра…
$412,209
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Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
• Он расположен в районе ТОСМУР, >в одном из центральных районов АЛАНИИ. • Тосмур микрора…
$290,666
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Комплекс располагает многочисленными удобствами, включая открытую и крытую парковку, открыты…
$217,220
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Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/5
Турция, Аланья, район KARGICAK Жилой комплекс VIA MAR RESIDENCE ?Апартаменты: 1+1 - 45 M…
$254,195
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Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 13
Квартира в комплексе с собственным пляжем в Махмутларе, Алания Махмутлар – один из самых быс…
$455,784
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Пентхаус 2 комнаты в Тосмур, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 9/9
Всего в 120 метрах от моря, этот современный дуплекс в Тосмуре предлагает 2 спальни, 2 ванны…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Потрясающая квартира с видом на море и город в Аланье, Авсаллар Авсаллар – один из пригородо…
$118,732
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11/12
Современная квартира 1+1 в Махмутларе, Аланья Предлагаем вашему вниманию стильную квартир…
$135,867
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Пентхаус 5 комнат в Оба, Турция
Пентхаус 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Пентхаус был приобретен его нынешним владельцем в 2021 году за 210 000 евро. Цена очень разу…
$181,766
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/6
Завершенный в 2024 году, комплекс входит в число самых известных и концептуальных проектов в…
$145,622
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Стремясь со скоростью к превращению в мегаполис, Аланья продолжает расти вместе с районом Об…
$275,070
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 11/13
*📍Резиденция Dolce Vita* *1+1, 75 м2, 11 этаж* *Полностью меблирована* Вид на море Ю…
$108,159
НДС
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Квартира 5 комнат в Каргыджак, Турция
Квартира 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
🏡 Эксклюзивные виллы премиум-класса с собственным бассейном — всего 600 метров до моря ✨ …
$1,03 млн
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INEST HOMES
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/5
Комплекс располагает многочисленными удобствами, включая открытую и крытую парковку, открыты…
$351,920
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Квартира 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 7
Меблированная квартира с видом на море в комплексе отельного типа в Аланье, Каргыджак Роскош…
$343,286
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Система «умный дом» и солнечные панели для экономии ваших финансов! Это не вымесел – это наш…
$163,307
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Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 11/13
В центре Аланья Махмутлар расположен роскошный комплекс, до моря всего 300 метр.1+175 м2Мебл…
$110,134
НДС
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартира с видом на море в жилом комплексе в Аланье, Махмутлар Махмутлар, один из самых разв…
$89,804
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7
$76,359
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Квартира в Махмутлар, Турция
Квартира
Махмутлар, Турция
Площадь 75 м²
Продается уютная меблированная квартира 1+1 в районе Махмутлар, Алания. Описание квартиры: …
$87,818
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Агентство
Елена Бировчак
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Строительство комплекса было завершено в 2023 году. Комплекс расположен в 100 метрах от пляж…
$218,644
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Предлагаем вниманию новый комплекс квартир в Алании, расположенный в самом сердце развивающе…
$157,953
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
В 3 кварталах есть 51 единица 1 + 1, 3 единицы 2 + 1 дуплекс и 6 единиц 3 + 1 дуплекс.Этот п…
$199,254
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