Жилой комплекс Новый изысканный комплекс с хорошей инфраструктурой в Пасаке, Пхукет, Таиланд

Новый премиальный проект от известного застройщика на Пхукете представляет собой жилой комплекс и арт-объект одновременно, что делает его по-настоящему уникальным местом для жизни. Это идеальное место для комфортного наслаждения первозданной природой Таиланда в окружении неповторимого стиля, созданного лучшими дизайнерами и архитекторами мира. Интерьеры вдохновлены холстами великих художников XX века, масляными красками и текстурами.
Комплекс включает 4 здания по 5-7 этажей и здание парковки, всего в проекте 147 апартаментов с разной планировкой (одна и две спальни + пентхаусы). На территории более 15 различных зон для досуга: лобби с полуоткрытой террасой, два больших бассейна, огромный сад, детская площадка, коворкинг и конференц-зал, фитнес-центр, гольф-симулятор, терраса для отдыха с зоной барбекю, прачечная, а также есть зарядная станция для электромобилей. Есть круглосуточное видеонаблюдение и охрана.Удобства и оснащение в доме
Проект расположен в самом сердце Чернгталая с прямым доступом к главной дороге, ведущей к пляжу Банг Тао. Рядом с жилым комплексом находятся моллы Boat Avenue и Porto de Phuket, курорт Laguna, рестораны, спа-комплексы, бары и все необходимое для повседневной жизни. В радиусе 10-15 минут расположены школы и детские сады Blossom House International Kindergarten and Pre-School, Choeng Thale Wittayakom School, Little Lions International Kindergarten, а также медицинские клиники Phuket Medical Clinic Laguna и Thanyapura Medical Center. От жилого комплекса легко добраться до соседних пляжей, и главных достопримечательностей острова.