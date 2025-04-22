Жилой комплекс Новый изысканный комплекс с хорошей инфраструктурой в Пасаке, Пхукет, Таиланд

Новый премиальный проект от известного застройщика на Пхукете представляет собой жилой комплекс и арт-объект одновременно, что делает его по-настоящему уникальным местом для жизни. Это идеальное место для комфортного наслаждения первозданной природой Таиланда в окружении неповторимого стиля, созданного лучшими дизайнерами и архитекторами мира. Интерьеры вдохновлены холстами великих художников XX века, масляными красками и текстурами.

Комплекс включает 4 здания по 5-7 этажей и здание парковки, всего в проекте 147 апартаментов с разной планировкой (одна и две спальни + пентхаусы). На территории более 15 различных зон для досуга: лобби с полуоткрытой террасой, два больших бассейна, огромный сад, детская площадка, коворкинг и конференц-зал, фитнес-центр, гольф-симулятор, терраса для отдыха с зоной барбекю, прачечная, а также есть зарядная станция для электромобилей. Есть круглосуточное видеонаблюдение и охрана.

лобби с полуоткрытой террасой

2 бассейна

огромный сад с зоной для загара

игровая площадка и задний двор

современное коворкинг-пространство и конференц-зал

полностью оборудованный фитнес-центр

симулятор для гольфа

терраса для отдыха с зоной барбекю

круглосуточно установленное видеонаблюдение

прачечная

почтовая комната

офис юридического лица

зарядные устройства для электромобилей

Ведущий застройщик Таиланда с почти 40-летним опытом и сотнями успешных проектов, включая два отеля и жилой проект в Лондоне. Компания специализируется на качественных домах, таунхаусах и кондоминиумах, стремясь постоянно улучшать качество жизни своих жильцов.

Безопасность - есть круглосуточное видеонаблюдение и охрана.

Удачное расположение с прямым доступом к главной дороге, ведущей к пляжу Банг Тао.

Развитая инфраструктура внутри комплекса, обеспечивающая высокий комфорт работы и отдыха.

Удобства и оснащение в домеПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Проект расположен в самом сердце Чернгталая с прямым доступом к главной дороге, ведущей к пляжу Банг Тао. Рядом с жилым комплексом находятся моллы Boat Avenue и Porto de Phuket, курорт Laguna, рестораны, спа-комплексы, бары и все необходимое для повседневной жизни. В радиусе 10-15 минут расположены школы и детские сады Blossom House International Kindergarten and Pre-School, Choeng Thale Wittayakom School, Little Lions International Kindergarten, а также медицинские клиники Phuket Medical Clinic Laguna и Thanyapura Medical Center. От жилого комплекса легко добраться до соседних пляжей, и главных достопримечательностей острова.