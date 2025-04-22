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  4. Жилой комплекс Новый изысканный комплекс с хорошей инфраструктурой в Пасаке, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый изысканный комплекс с хорошей инфраструктурой в Пасаке, Пхукет, Таиланд

Ban Nong Bua, Таиланд
от
$203,966
19.05.2025
$203,966
18.05.2025
$204,393
17.05.2025
$205,009
16.05.2025
$203,077
14.05.2025
$204,833
13.05.2025
$204,977
11.05.2025
$204,971
10.05.2025
$204,552
09.05.2025
$204,795
08.05.2025
$204,491
07.05.2025
$204,195
14.04.2025
$197,713
13.04.2025
$197,830
12.04.2025
$196,820
11.04.2025
$198,805
10.04.2025
$195,726
09.04.2025
$198,291
08.04.2025
$197,822
07.04.2025
$199,441
06.04.2025
$199,460
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13
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22004
ID новостройки на Realting
In CRM: 2392512
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Аюттхая
  • Район
    Phachi District
  • Город
    Phra Kaeo Subdistrict
  • Деревня
    Ban Nong Bua

О комплексе

Новый премиальный проект от известного застройщика на Пхукете представляет собой жилой комплекс и арт-объект одновременно, что делает его по-настоящему уникальным местом для жизни. Это идеальное место для комфортного наслаждения первозданной природой Таиланда в окружении неповторимого стиля, созданного лучшими дизайнерами и архитекторами мира. Интерьеры вдохновлены холстами великих художников XX века, масляными красками и текстурами.

Комплекс включает 4 здания по 5-7 этажей и здание парковки, всего в проекте 147 апартаментов с разной планировкой (одна и две спальни + пентхаусы). На территории более 15 различных зон для досуга: лобби с полуоткрытой террасой, два больших бассейна, огромный сад, детская площадка, коворкинг и конференц-зал, фитнес-центр, гольф-симулятор, терраса для отдыха с зоной барбекю, прачечная, а также есть зарядная станция для электромобилей. Есть круглосуточное видеонаблюдение и охрана.

Удобства и оснащение в доме
  • лобби с полуоткрытой террасой
  • 2 бассейна
  • огромный сад с зоной для загара
  • игровая площадка и задний двор
  • современное коворкинг-пространство и конференц-зал
  • полностью оборудованный фитнес-центр
  • симулятор для гольфа
  • терраса для отдыха с зоной барбекю
  • круглосуточно установленное видеонаблюдение
  • прачечная
  • почтовая комната
  • офис юридического лица
  • зарядные устройства для электромобилей
Преимущества
  • Ведущий застройщик Таиланда с почти 40-летним опытом и сотнями успешных проектов, включая два отеля и жилой проект в Лондоне. Компания специализируется на качественных домах, таунхаусах и кондоминиумах, стремясь постоянно улучшать качество жизни своих жильцов.
  • Безопасность - есть круглосуточное видеонаблюдение и охрана.
  • Удачное расположение с прямым доступом к главной дороге, ведущей к пляжу Банг Тао.
  • Развитая инфраструктура внутри комплекса, обеспечивающая высокий комфорт работы и отдыха.
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в самом сердце Чернгталая с прямым доступом к главной дороге, ведущей к пляжу Банг Тао. Рядом с жилым комплексом находятся моллы Boat Avenue и Porto de Phuket, курорт Laguna, рестораны, спа-комплексы, бары и все необходимое для повседневной жизни. В радиусе 10-15 минут расположены школы и детские сады Blossom House International Kindergarten and Pre-School, Choeng Thale Wittayakom School, Little Lions International Kindergarten, а также медицинские клиники Phuket Medical Clinic Laguna и Thanyapura Medical Center. От жилого комплекса легко добраться до соседних пляжей, и главных достопримечательностей острова.

  • Пляж Банг Тао – 7 минут
  • Elephant Wildlife Sanctuary – 20 минут на машине
  • Phuket Elephant Nature Reserve – 20 минут на машине
  • Международный аэропорт Пхукет – 30 минут на машине

Местонахождение на карте

Ban Nong Bua, Таиланд

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Жилой комплекс Новый изысканный комплекс с хорошей инфраструктурой в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Ban Nong Bua, Таиланд
от
$203,966
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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