Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд

На входе создается ощущение, что вы находитесь в бутик-отеле: здесь есть стойка регистрации (для администратора и консьержа) и гостеприимное пространство для отдыха. В течение дня вестибюль превращается из места, где можно сделать важный звонок и выпить кофе, в место для встреч по вечерам. К…