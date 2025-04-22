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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд

Патонг, Таиланд
от
$680,509
14.04.2025
$676,306
13.04.2025
$676,703
12.04.2025
$673,249
11.04.2025
$680,040
10.04.2025
$669,505
09.04.2025
$678,281
08.04.2025
$676,677
07.04.2025
$682,215
06.04.2025
$682,278
05.04.2025
$680,335
04.04.2025
$684,827
03.04.2025
$697,066
02.04.2025
$698,355
01.04.2025
$699,897
31.03.2025
$700,387
30.03.2025
$700,194
29.03.2025
$703,037
28.03.2025
$703,525
27.03.2025
$703,752
26.03.2025
$700,828
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17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23334
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417573
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Катху
  • Город
    Патонг

О комплексе

Комплекс включает 19 эксклюзивных апартаментов с видом на море.

  • бассейн
  • сад
  • круглосуточная охрана
  • консьерж-сервис
  • вид на море
Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Кухонная мебель и бытовая техника
  • Водонагреватель
Преимущества

Высокий спрос на аренду (стоимость составляет от 100 000 до 300 000 в месяц).

Расположение и объекты поблизости
  • 2 минуты езды от города Патонг
  • 5 минут езды до пляжей Freedom, Merlin и Paradise
  • 25 минут езды от города Пхукет
  • 55 минут езды от аэропорта

Местонахождение на карте

Патонг, Таиланд

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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на море в 5 минутах езды от пляжей, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
$680,509
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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