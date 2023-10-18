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Квартиры в новостройках в Чиангмай

Phra Kaeo Subdistrict Administrative Organization
2
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization
2
Phachi District
2
Bang Khae Subdistrict
2
Bang Khae Nuea Subdistrict
2
Bang Na Nuea Subdistrict
2
Аюттхая
2
Bang Khae District
2
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Жилой квартал ЖК "Cote d'Azur"
Жилой квартал ЖК "Cote d'Azur"
Чиангмай, Таиланд
от
€58,641
Площадь 24–52 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
ПРОЕКТ COTE D'AZUR Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу. Комплекс расположен на закрытой охраняемой территории 24000 кв. м со множеством бассейнов и тропическим садом, состоит из шести 8-этажных зданий и включает 1308 великолепных квартир. На территории комплекса располагаются рестораны и магазины.  Комплекс сдан: I кв. 2020 г. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Бассейн и бар на крыше 3 зоны бассейна (детский бассейн, взрослый бассейн, водные горки) беседки для отдыха и барбекю  парковка открытого типа охрана и видеонаблюдение на территории ресторан  ресепшн (с 9 до 18 часов) лаунж/бар  тренажерный зал сауна и парная джакузи с холодной и горячей водой детская игровая комната настольный теннис  бильярд  компьютерный зал/библиотека ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА: - до пляжа Джомтьен 7-10 минут пешком, 3 минуты на транспорте - магазин 7-11 внутри проекта (здание А) - прачечная 10 минут пешком, 3 минуты на транспорте  - до ближайшего гипермаркета 10-12 минут на траспорте - до ближайшей школы - 10-12 минут на транспорте - до ближайшего рынка - 12-15 минут на транспорте Для жителей комплекса предоставляется услуга бесплатного шатла до пляжа и обратно. Транспорт с территории проекта отправляется 3 раза в день.  Время отправления: 10:30, 13:30, 16:00. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Freehold Foreign Quota  
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