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Квартиры в новостройках в Sierra de las Nieves, Испания

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Торревьеха
11
Марбелья
112
Бенидорм
4
Аликанте
1
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Жилой квартал Calle Miró
Жилой квартал Calle Miró
Жилой квартал Calle Miró
Жилой квартал Calle Miró
Жилой квартал Calle Miró
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Жилой квартал Calle Miró
Ojen, Испания
от
$359,384
Новые дома в Ожене, всего в 10 минутах от Марбельи, расположены в спокойной естественной обстановке с отличным транспортным сообщением. Включает парковочное место, складское помещение и энергетическую сертификацию класса А, обеспечивающую устойчивость и значительную экономию энергии, а также…
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Жилой квартал Terra Nova Hills
Жилой квартал Terra Nova Hills
Жилой квартал Terra Nova Hills
Жилой квартал Terra Nova Hills
Жилой квартал Terra Nova Hills
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Жилой квартал Terra Nova Hills
Ojen, Испания
от
$1,19 млн
Welcome to an exclusive development of 14 semi-detached villas situated frontline to the prestigious El Soto golf course in La Mairena. Each villa offers stunning panoramic views of the golf course and the sea, combining comfort and elegance in a serene setting. With a plot size of 400 m² a…
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Жилой квартал Luna Nova Residences - Apartamentos
Жилой квартал Luna Nova Residences - Apartamentos
Жилой квартал Luna Nova Residences - Apartamentos
Жилой квартал Luna Nova Residences - Apartamentos
Жилой квартал Luna Nova Residences - Apartamentos
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Жилой квартал Luna Nova Residences - Apartamentos
Guaro, Испания
от
$682,590
This exclusive residential development seamlessly blends nature, contemporary design, and an active lifestyle in a unique setting in Guaro, Málaga—one of the most charming spots in the inland region of the Costa del Sol. The development consists of 32 elegant apartments and 39 townhouses, c…
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Жилой квартал Luna Nova Residences - Adosados
Жилой квартал Luna Nova Residences - Adosados
Жилой квартал Luna Nova Residences - Adosados
Жилой квартал Luna Nova Residences - Adosados
Жилой квартал Luna Nova Residences - Adosados
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Жилой квартал Luna Nova Residences - Adosados
Guaro, Испания
от
$853,237
This exclusive residential development seamlessly blends nature, contemporary design, and an active lifestyle in a unique setting in Guaro, Málaga—one of the most charming spots in the inland region of the Costa del Sol. The development consists of 32 elegant apartments and 39 townhouses, c…
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Жилой квартал Palo Alto Villas
Жилой квартал Palo Alto Villas
Жилой квартал Palo Alto Villas
Жилой квартал Palo Alto Villas
Жилой квартал Palo Alto Villas
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Жилой квартал Palo Alto Villas
Ojen, Испания
от
$3,87 млн
New collection of luxury villas in the foothills of the Sierra de Las Nieves nature reserve, looking over the centre of Marbella and stunning views of the bustling town and the Mediterranean Sea. This exclusive, gated community offers a choice of four different styles of luxury villa, in a…
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Жилой квартал The Views Residences
Жилой квартал The Views Residences
Жилой квартал The Views Residences
Жилой квартал The Views Residences
Жилой квартал The Views Residences
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Жилой квартал The Views Residences
Istan, Испания
от
$1,81 млн
Situated in the heart of the exclusive Sierra Blanca Country Club, this remarkable development of only three south-west-facing villas, The Views Residences, offers an exceptional combination of luxury, seclusion, and natural beauty. Located in a gated community, it embodies sophistication an…
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Жилой квартал Almazara Gardens
Жилой квартал Almazara Gardens
Жилой квартал Almazara Gardens
Жилой квартал Almazara Gardens
Жилой квартал Almazara Gardens
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Жилой квартал Almazara Gardens
Istan, Испания
от
$523,319
A new residential development in the heart of the Sierra de las Nieves, at the foot of La Concha, near the Sierra Blanca Country Club resort, set in a landscape of exceptional natural beauty thanks to its centuries-old forests and panoramic views of Marbella Bay and the vast Istán Reservoir.…
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Жилой квартал Ocean View
Жилой квартал Ocean View
Жилой квартал Ocean View
Жилой квартал Ocean View
Жилой квартал Ocean View
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Жилой квартал Ocean View
Ojen, Испания
от
$1,09 млн
New development consisting of a gated community of private residences, with two and three bedroom flats, including 10 penthouses, each with its own private swimming pool. Within the gardens, there is a beautiful heated swimming pool, a solarium and a covered outdoor kitchen for dining with f…
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Жилой квартал La Mairena
Жилой квартал La Mairena
Жилой квартал La Mairena
Жилой квартал La Mairena
Жилой квартал La Mairena
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Жилой квартал La Mairena
Ojen, Испания
от
$3,36 млн
Discover the Villa of Your Dreams in a Luxurious and Tranquil Environment. This contemporary villa is everything one could dream and desire. With a design that combines luxury and charm, this property offers an unparalleled living experience where tranquility and privacy are top priorities.…
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Жилой квартал Almazara Views Fase 3
Жилой квартал Almazara Views Fase 3
Жилой квартал Almazara Views Fase 3
Жилой квартал Almazara Views Fase 3
Жилой квартал Almazara Views Fase 3
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Жилой квартал Almazara Views Fase 3
Istan, Испания
от
$682,590
New project on the slopes of La Concha in Istán, Marbella. Set in an area of natural beauty with century old forests and panoramic views of both Marbella and the Istán reservoir. Within the project will be seven small residential complexes consisting of apartments, penthouses and semi-detach…
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