  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Ojen
  4. Жилой квартал Palo Alto Villas

Жилой квартал Palo Alto Villas

Ojen, Испания
от
$3,87 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 39161
ID новостройки на Realting
In CRM: 116830035
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Sierra de las Nieves
  • Деревня
    Ojen

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
New collection of luxury villas in the foothills of the Sierra de Las Nieves nature reserve, looking over the centre of Marbella and stunning views of the bustling town and the Mediterranean Sea. This exclusive, gated community offers a choice of four different styles of luxury villa, in a community which also offers 5 star amenities and services for luxury living. All the villas offer more than 800m² build size with 4 or 5 ensuite bedrooms. The properties also offer high ceilings for a feeling of extra space, landscaped gardens and private swimming pools. Built to the highest standards and with the finest materials and the latest technologies. The development has been designed to feel like a resort lifestyle only 5 minutes from Marbella. With an amazing array of communal areas and services, including a fine dining restaurant, farmers market, spa, gym, tennis courts, chip & putt area and more.

Местонахождение на карте

Ojen, Испания

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Mosher Collection
Benalmadena, Испания
от
$995,444
Жилой квартал Core Higueron
Benalmadena, Испания
от
$1,31 млн
Жилой квартал Villa Aitana
Михас, Испания
от
$1,25 млн
Жилой квартал Villa Jokhang - STUPA
Benalmadena, Испания
от
$2,18 млн
Жилой квартал Idilia Terram
Rincon de la Victoria, Испания
от
$540,384
Вы просматриваете
Жилой квартал Palo Alto Villas
Ojen, Испания
от
$3,87 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал The Meadows Fase 2
Жилой квартал The Meadows Fase 2
Жилой квартал The Meadows Fase 2
Жилой квартал The Meadows Fase 2
Жилой квартал The Meadows Fase 2
Показать все Жилой квартал The Meadows Fase 2
Жилой квартал The Meadows Fase 2
Михас, Испания
от
$779,290
New project in La Cala Resort consisting of frontline golf townhouses with panoramic views of the resort and the valley of Mijas. Southwest facing. The properties are distributed over 3 levels in a private urbanization with communal pool and gardens. This project is based on a private basem…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Villa Salvia
Жилой квартал Villa Salvia
Жилой квартал Villa Salvia
Жилой квартал Villa Salvia
Жилой квартал Villa Salvia
Жилой квартал Villa Salvia
Benahavis, Испания
от
$5,66 млн
Contemporary two-story villa in a natural setting in the hills of Montemayor. A prime location with panoramic views of the coast and nature. 24-hour security in a gated community with security cameras. Six bedrooms with en-suite bathrooms, a separate toilet and another by the pool, space …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Villa Eco Sakura
Жилой квартал Villa Eco Sakura
Жилой квартал Villa Eco Sakura
Жилой квартал Villa Eco Sakura
Жилой квартал Villa Eco Sakura
Показать все Жилой квартал Villa Eco Sakura
Жилой квартал Villa Eco Sakura
Эстепона, Испания
от
$1,59 млн
This exclusive contemporary villa stands out for its sophisticated design, generous spaces, and a carefully planned layout across three levels, created to offer maximum comfort, privacy, and wellbeing. With approximately 257 m² of interior built area, the property perfectly combines living,…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации