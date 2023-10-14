Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
116
Arona
103
Сантъяго-дель-Тейде
11
San Miguel de Abona
10
Granadilla de Abona
5
Guia de Isora
3
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Miraverde, Испания
Комнаты 3
Площадь 68 м²
- Площадь: 68 м2 - Уютная гостиная в средиземноморском стиле с потрясающим видом на океан …
€499,000
Квартира 1 спальня с террасой, с бассейном, с видом на горы в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с бассейном, с видом на горы
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
€245,000

Типы недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти