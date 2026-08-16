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Квартиры и апартаменты с видом на горы на Тенерифе, Испания

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Адехе
176
Арона
113
Лос-Кристианос
58
Сан-Мигель-де-Абона
14
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47 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 2 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Уникальный комплекс на этапе строительства прямо на первой береговой линаа от океана на юге …
$1,20 млн
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
В самом сердце Коста-Адехе, Playa Paraíso расположен Residencial Abora – жилой комплекс из 1…
$652,436
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 2 спальнями в новом современном жилом комплексе в Тихоко-Бахо (Адехе), тихом и ра…
$437,927
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Инвестиционные апартаменты в Royal Hideaway Corales Beach 5★, Ла-Калета, Тенерифе Предлагает…
$381,599
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Отличная, полностью отремонтированная студия в комплексе "Olympia" в самом сердце Плайя д…
$279,030
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Квартира 2 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 2 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Откройте для себя новое измерение роскоши в эксклюзивном жилом комплексе Los Jardines de Aba…
$1,24 млн
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Апартамент с частным бассейном – Corales Residences | Тенерифе В одном из самых престижных …
$2,30 млн
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Квартира 3 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 3 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Уникальный комплекс на этапе строительства прямо на первой береговой линаа от океана на юге …
$1,14 млн
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается прекрасная и светлая квартира, расположенная в одном из роскошных апарт-отелей под…
$674,321
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Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Мы рады предложить на продажу эту красивую современную квартиру в известном комплексе Ocean …
$766,999
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Предлагаем вашему вниманию элегантные апартаменты, расположенные в Roque del Conde — одном и…
$522,847
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Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Апартаменты с частным джакузи – Corales Residences | Тенерифе В одном из самых престижных и…
$2,53 млн
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Квартира 3 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 3 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Откройте для себя одну из самых эксклюзивных резиденций, доступных сегодня в Abama Resort: р…
$2,20 млн
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Представляем апартамент с 1 спальней в новом современном жилом комплексе в Tijoco Bajo (Adej…
$267,237
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Квартира 2 спальни в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Предлагается к продаже современный апартамент в новом жилом комплексе Palma Real Suites, рас…
$541,073
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Квартира 3 спальни в Гранадилья-де-Абона, Испания
Квартира 3 спальни
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
продается недавно законченная квартира, угловая, фасадная, 3 спальни, 2 ванные комнаты, 93м2…
$684,137
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Квартира 2 спальни в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Предлагается возможность приобрести новые апартаменты в жилом комплексе Palma Real Suites, к…
$694,851
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
В окружении 5 ти звездочных отелей и совсем близко от знаменитых плажей Дель Дуке расположил…
$466,293
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Квартира 1 спальня в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 1 спальня
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Предлагаем усадьбу на продажу в Гиа-де-Исора, а точнее в районе Педро Диас. Усадьба состоит …
$575,498
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Светлые апартаменты площадью 60 м2 с видом на океан расположены в эксклюзивном комплексе Par…
$283,636
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Квартира 4 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 4 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Уникальный комплекс на этапе строительства прямо на первой береговой линаа от океана на юге …
$1,27 млн
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Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Агентство недвижимости VYM Canarias предлагает на продажу апартамент-студио в туристическом …
$260,004
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Пентхаус в Гранадилья-де-Абона, Испания
Пентхаус
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Продается пентхаус в современном и эксклюзивном жилом комплексе La Tejita, расположенном в н…
$397,832
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Просторные апартаменты с 2 спальнями и большой террасой, выходящей на южную сторону, в Калья…
$380,259
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Квартира 2 спальни в Арико, Испания
Квартира 2 спальни
Арико, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новая застройка, третий этап продаж, в Абадес, Санта-Крус-де-Тенерифе. Жилой комплекс Ancor …
$332,405
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже отремонтированная и меблированная квартира с одной спальней, гостиной, кухней в ам…
$299,583
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Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Мы рады предложить на продажу эту прекрасную квартиру в центре Адехе. Недавно отремонтирован…
$463,887
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Предлагаем вам на продажу квартиру в жилом комплексе "Balcon del Atlantico IV". Расположенна…
$523,646
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Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Комплекс "Оазис Ла Калета" поистине можно назвать одним из самых красивых комплексов юга Тен…
$924,285
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Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Последняя трехкомнатная квартира: прямой вид на Атлантический океан, настоящий роскошный дом…
$769,949
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Типы недвижимости на Тенерифе

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Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

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