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Квартиры с террасой в Мурсии, Испания

Мурсия
16
Los Alcazares
144
San Pedro del Pinatar
131
Torre Pacheco
104
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104 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
$79,264
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Квартира 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
$108,988
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Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Apartments in Condado de Alhama, Costa Cálida The building is distributed between the ground…
$212,529
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Квартира 1 спальня в Арчена, Испания
Квартира 1 спальня
Арчена, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Квартиры с 1 и 2 спальнями недалеко от города Мурсия. Урбанизация квартир и пентхаусов с 1 и…
$91,533
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 67 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$289,383
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Апартаменты в Санта-Розалия Резорт, Мурсия Роскошный комплекс, состоящий из 60 квартир, расп…
$380,568
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Apartments in Santa Rosalia Lake Resort, Murcia This project consists of 42 luxury flats, gr…
$326,045
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Коста-Калида. Эти невероятные дома расп…
$337,986
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 52 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$229,119
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
$229,766
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 131 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$434,928
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Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
$169,808
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Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
$174,748
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
$195,386
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Квартира 2 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни
Aguilas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АГИЛАСЕ Новый эксклюзивный жилой комплекс с апартаментами и виллами в…
$241,746
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
$267,416
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Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$190,233
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Apartments for sale in Santa Rosalia Resort, Torre Pacheco The development includes 22 luxur…
$291,151
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Residential Elegance предлагает одну из лучших урбанизаций в Ло-Пагане, расположенную на бер…
$336,822
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Уникальный комплекс, состоит извысококачественных апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен…
$157,537
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Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
$181,316
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Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Apartments in Los Narejos, San Javier, Costa Calida This new private complex will have 87 mo…
$294,422
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Новые апартаменты в Лос-Алькасарес, к морю 380 м - ER7105 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
$194,170
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Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
$176,362
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Новые апартаменты в Los Alcázares, 2 спальни, 79 м2 - ER7102 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ко…
$172,475
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Квартира 1 спальня в Torre Pacheco, Испания
Квартира 1 спальня
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Apartments for sale in Santa Rosalia Resort, Torre Pacheco The development includes 22 luxur…
$217,000
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Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$191,224
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Уникальный комплекс, состоит извысококачественных апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен…
$193,493
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Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Bungalows for sale in Alhama Nature Resort, Murcia An exclusive complex of 18 homes that com…
$202,715
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Квартира 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Residential Elegance предлагает одну из лучших урбанизаций в Ло-Пагане, расположенную на бер…
$336,822
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Типы недвижимости в Мурсии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

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