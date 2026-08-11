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Квартиры и апартаменты в Масарроне, Испания

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32 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 3
Современная квартира на первом этаже с большой террасой, садом и кортами для паддл-тенниса, …
$255,686
НДС
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Квартира 2 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Мазараона, этот жилой комплекс предлагает эксклюзи…
$132,922
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Пентхаус 2 комнаты в Масаррон, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Откройте для себя этот впечатляющий жилой комплекс из 30 квартир с великолепным видом на бух…
$255,441
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Откройте для себя впечатляющий жилой комплекс из 30 квартир с великолепным видом на бухту Ма…
$265,844
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Квартира 3 спальни в Масаррон, Испания
Квартира 3 спальни
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 88 м²
Расположенный в очаровательном городе Мазаррон, этот жилой комплекс предлагает выбор из 10 т…
$344,849
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Квартира 2 спальни в Масаррон, Испания
Квартира 2 спальни
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квартиры в новостройке в Масарроне Современный бутиковый жилой комплекс в районе Ла-Виа, Ма…
$134,740
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Квартира 2 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Мазарана, этот жилой комплекс предлагает эксклюзив…
$121,363
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Пентхаус 2 комнаты в Масаррон, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
В самом сердце Эль Порто де Мазаррон, всего в 3 минутах пешком от пляжа, представлена эта пр…
$248,506
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Пентхаус в Масаррон, Испания
Пентхаус
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Квартиры в новостройке в Пуэрто-де-Масаррон, всего в 200 метрах от пляжа Эксклюзивный жилой…
$247,966
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Пентхаус в Масаррон, Испания
Пентхаус
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в новостройке в Масарроне Современный бутиковый жилой комплекс в районе Ла-Виа, Ма…
$146,944
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Квартира 2 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Мааррона, этот жилой комплекс предлагает эксклюзив…
$147,370
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Квартира 2 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Откройте для себя этот впечатляющий жилой комплекс из 30 квартир с великолепным видом на бух…
$272,779
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Квартира 2 спальни в Масаррон, Испания
Квартира 2 спальни
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квартиры в новостройке в Масарроне Современный бутиковый жилой комплекс в районе Ла…
$134,740
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Квартира 2 спальни в Масаррон, Испания
Квартира 2 спальни
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартиры в новостройке в Масарроне Современный бутиковый жилой комплекс в районе Ла-Виа, Ма…
$132,538
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Квартира 3 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 3 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/3
Роскошная квартира на среднем этаже с большой террасой и кортами для паддл-тенниса, располож…
$240,645
НДС
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Квартира 2 спальни в Масаррон, Испания
Квартира 2 спальни
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Квартиры в новостройке в Пуэрто-де-Масаррон, всего в 200 метрах от пляжа Эксклюзивный жилой…
$207,484
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Квартира 2 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одной из самых привлекательны…
$135,811
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Квартира 2 спальни в Масаррон, Испания
Квартира 2 спальни
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Квартиры в новостройке в Пуэрто-де-Масаррон, всего в 200 метрах от пляжа Эксклюзивн…
$207,484
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Масаррон, Испания
Квартира 2 спальни
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартиры в новостройке в Масарроне Современный бутиковый жилой комплекс в районе Ла…
$132,538
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Пентхаус 2 комнаты в Масаррон, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Откройте для себя этот впечатляющий жилой проект из 30 квартир с великолепными видами на бух…
$261,220
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Пентхаус 3 комнаты в Масаррон, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 1/1
Привлекательный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше и кортами для…
$323,946
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Масаррон, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
В самом сердце Пуэрто-де-Масаррона, всего в 3 минутах ходьбы от пляжа, представлена эта прив…
$248,506
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Пентхаус в Масаррон, Испания
Пентхаус
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Квартиры в новостройке в Пуэрто-де-Масаррон, всего в 200 метрах от пляжа Эксклюзивн…
$247,966
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Квартира 2 спальни в Масаррон, Испания
Квартира 2 спальни
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Расположенные в очаровательном городе Мазаррон, эти эксклюзивные жилые предложения состоят и…
$286,277
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Квартира 2 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
В самом сердце Пуэрто-де-Масаррон, всего в 3 минутах пешком от пляжа, предлагается привлекат…
$207,936
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Квартира 2 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Представляем впечатляющий жилой проект из 30 квартир с великолепными видами на бухту Масарро…
$255,441
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Пентхаус 3 комнаты в Масаррон, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 3/2
Роскошный пентхаус с большой террасой на крыше и кортами для паддл-тенниса, расположенный на…
$311,219
НДС
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Пентхаус в Масаррон, Испания
Пентхаус
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в новостройке в Масарроне Современный бутиковый жилой комплекс в районе Ла…
$146,944
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Пентхаус 2 комнаты в Масаррон, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Откройте для себя впечатляющий жилой комплекс из 30 квартир с великолепным видом на бухту Ма…
$267,000
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Квартира 2 спальни в Масаррон, Испания
Квартира 2 спальни
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Дома на первой линии моря. В жилом районе класса люкс. Прекрасная возможность для инвесторов
$160,961
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