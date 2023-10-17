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Квартиры в Mazarron, Испания

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10 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€194,900
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€171,900
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€169,900
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€169,900
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
€168,900
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
€156,900
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Апартаменты в Кондадо-де-Альхама, Коста-Калида Здание распределено между первым, вторым и тр…
€186,900
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Апартаменты в Кондадо-де-Альхама, Коста-Калида Здание распределено между первым, вторым и тр…
€169,900
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Апартаменты на верхнем этаже в Мар-де-Плата, Мазаррон. Они состоят из 3 спален и 2 ванных к…
€174,900
Квартира 2 спальни в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Дома на первой линии моря. В жилом районе класса люкс. Прекрасная возможность для инвесторов
€152,304
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