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Квартиры с садом в Мурсии, Испания

Мурсия
16
Los Alcazares
144
San Pedro del Pinatar
131
Torre Pacheco
104
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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
$267,416
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Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$153,078
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный жилой комплекс с апартаментами в Торре Пач…
$144,268
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Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$232,837
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИИ Новый жилой комплекс из 6 бл…
$307,808
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Типы недвижимости в Мурсии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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