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Квартиры с видом на море в Мурсия (автономная область), Испания

San Pedro del Pinatar
99
Torre Pacheco
41
San Javier
40
Los Alcazares
28
Картахена
27
Bajo Guadalentin
19
Aguilas
18
Alto Guadalentin
18
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61 объект найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€646,000
Квартира 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5
Представляем вам квартиру на пятом этаже в городе San Pedro del Pinatar с видом на море. Го…
€160,000
Квартира 2 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€217,000
Квартира 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/3
Новый современный пентхаус в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf, Los …
€319,000
Квартира 2 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€259,000
Квартира 2 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€209,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€565,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€380,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€318,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€298,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€295,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€199,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€179,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€345,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€290,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€289,000
Квартира 4 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 4 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Представляем вам просторные апартаменты в городе San Pedro del Pinatar в урбанизации закрыто…
€194,000
Квартира 2 спальни у моря в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Представляем cовременный светлый пентхаус в закрытом жилом комплексе в городе San Javier. Sa…
€219,900
Квартира 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
Предлагаем Вам квартиру в районе Lo Pagan в 50-ти метрах от пляжа Mar Menor. В квартире есть…
€125,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Виллы-близнецы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида 4 просторных дома с двумя односпальным…
€445,000
Квартира 2 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
€235,000
Квартира 2 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/3
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
€265,000
Квартира 2 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Представляем шикарную квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Жилой комплекс нах…
€349,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
€129,900
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Коста-Калида. Эти невероятные дома расп…
€309,950

Типы недвижимости в Мурсия (автономная область)

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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