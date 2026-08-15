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Квартиры на берегу моря в Мурсии, Испания

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Мурсия
107
Лос-Алькасарес
566
Сан-Педро-дель-Пинатар
404
Торре-Пачеко
205
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42 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/2
Потрясающий пентхаус с меблированной кухней, общественными бассейнами, большой террасой на к…
$344,490
НДС
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Квартира 4 комнаты в Aguilas, Испания
Квартира 4 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Современная квартира на среднем этаже с террасой и общим бассейном в престижном жилом компле…
$331,870
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Квартира 3 комнаты в Aguilas, Испания
Квартира 3 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры с 2, 3 спальнями на берегу моря в Агиласе, Мурсия Современные квартиры на берегу мо…
$417,171
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Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 3/3
Фантастический пентхаус на переднем пляже с общим бассейном и видом на озеро в роскошном зак…
$577,318
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Красивый двухуровневый пентхаус с частной террасой на крыше, впечатляющим видом на море и ба…
$308,095
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/2
Великолепный пентхаус с просторной частной террасой на крыше, потрясающим видом на море и об…
$430,100
НДС
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Квартира 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Большая квартира на среднем этаже с частной террасой, красивым видом на море и выходом к общ…
$393,967
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в San Javier, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 2/2
Очаровательный пентхаус с обставленной кухней, оазис-бассейнами, просторной террасой на крыш…
$322,377
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 2 Спальнями и Захватывающим Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Сан-Педр…
$310,633
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
Премиальный пентхаус с террасой, бассейном и частной парковкой, расположенный на первой лини…
$428,238
НДС
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Квартира 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Стильные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем и полем для гольфа в Лос-Алькасаресе, Кос…
$374,938
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/4
Потрясающая пентхаус с красивым видом на море, личным балконом и общественным бассейном на т…
$244,203
НДС
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Квартира 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 3
Уютная квартира на первом этаже с общей террасой на крыше, бассейном и частной парковкой, ра…
$279,030
НДС
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Квартира 1 комната в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 1 комната
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Квартира на первом этаже у моря с красивым двором, террасой и частной парковкой, расположенн…
$433,927
НДС
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Квартира 4 комнаты в Aguilas, Испания
Квартира 4 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартиры с 2, 3 спальнями на берегу моря в Агиласе, Мурсия Современные квартиры на берегу мо…
$409,733
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Квартира 3 комнаты в Aguilas, Испания
Квартира 3 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Квартиры с 2, 3 спальнями на берегу моря в Агиласе, Мурсия Современные квартиры на берегу мо…
$462,602
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Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Стильные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем и полем для гольфа в Лос-Алькасаресе, Кос…
$479,217
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Пентхаус 3 комнаты в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Потрясающий пентхаус с большой террасой на крыше, великолепным видом на море и общим бассейн…
$345,299
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Этаж 2
Фантастический пляжный пентхаус с частной террасой на крыше, видом на море и бассейнами, рас…
$820,943
НДС
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Уютная квартира после ремонта  расположена в небольшом городке Сан Педро дель Пинатар в…
$255,661
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Пентхаус 3 комнаты в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями в шаговой доступности от пляжа в Агиласе, Мурсия Предлагаемые ква…
$342,476
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Квартира 4 комнаты в Aguilas, Испания
Квартира 4 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями в шаговой доступности от пляжа в Агиласе, Мурсия Предлагаемые ква…
$332,098
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Квартира 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Стильные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем и полем для гольфа в Лос-Алькасаресе, Кос…
$302,780
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Квартира 3 комнаты в Aguilas, Испания
Квартира 3 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями в шаговой доступности от пляжа в Агиласе, Мурсия Предлагаемые ква…
$304,054
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Квартира 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/3
Великолепная квартира на среднем этаже с общим бассейном, большой террасой, кладовой и парко…
$338,590
НДС
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Квартира 4 комнаты в Aguilas, Испания
Квартира 4 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями в шаговой доступности от пляжа в Агиласе, Мурсия Предлагаемые ква…
$265,336
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Квартира 3 комнаты в Aguilas, Испания
Квартира 3 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1
Элегантная квартира на среднем этаже с впечатляющим видом на море, частной террасой и бассей…
$309,026
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Премиальный пентхаус с террасой, бассейном и частной парковкой, расположенный на первой лини…
$433,927
НДС
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Квартира 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1/2
Потрясающая квартира на первой линии моря с террасой, бассейном и частной парковкой, располо…
$461,835
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Стильные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем и полем для гольфа в Лос-Алькасаресе, Кос…
$371,334
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Типы недвижимости в Мурсии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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