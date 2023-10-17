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Квартиры в Alhama de Murcia, Испания
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9 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
2
2
68 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€186,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
2
2
71 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€169,500
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
4
2
87 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€295,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
3
2
65 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
3
2
75 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
3
2
90 м²
€154,500
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Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Alhama de Murcia, Испания
2
2
70 м²
€132,500
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Квартира 2 спальни с террасой, с Lift, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Alhama de Murcia, Испания
2
2
74 м²
Апартамент на Нижнем этаже в Condado de Alhama Golf. Новые апартаменты с 2 спальнями и 2 ван…
€124,900
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Пентхаус 2 спальни с террасой, с Lift, с солярием
Alhama de Murcia, Испания
2
2
75 м²
Квартира-Пентхаус с солярием в Condado de Alhama Golf. Пентхаусы новой постройки с 2 спальня…
€131,900
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