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Квартиры и апартаменты в Alhama de Murcia, Испания

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55 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенный на солнечном юго-востоке Испании, в живописной долине, окружённой горами и при…
$244,894
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Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Новые апартаменты на гольф-курорте Condado de Alhama в Мурсии Современная жизнь на престижн…
$242,336
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Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Расположенный на солнечном юго-востоке Испании, в уютной долине, окружённой горами и природн…
$261,107
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА CONDADO DE ALHAMA Новые апартаменты с двумя с…
$262,484
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Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Площадь 71 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА CONDADO DE ALHAMA Новые апартаменты с двумя спальням…
$257,753
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Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный на солнечном юго-востоке Испании, в живописной долине, окружённой горами и при…
$307,014
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Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Площадь 88 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА ГОЛЬФ-ПОЛЕ Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в…
$258,674
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Пентхаус в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Новые апартаменты на гольф-курорте Condado de Alhama в Мурсии Современная жизнь на престижн…
$313,755
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Квартира 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/4
Представляем апартаменты в городе Alhama de Murcia. Квартира находится в жилом комплексе зак…
$252,460
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Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Современные апартаменты в Condado de Alhama Golf Resort Откройте для себя воплощение совреме…
$198,472
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Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Курорт расположен на солнечном юго-востоке Испании, в живописной долине, окружённой горами и…
$243,956
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Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новые апартаменты на гольф-курорте Condado de Alhama в Мурсии Современная жизнь на престиж…
$282,990
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Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА ГОЛЬФ-ПОЛЕ Новый жилой комплекс вилл и апартам…
$241,799
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Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Расположенный в престижном районе Лос Гуардианес, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$262,287
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Квартира 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Жилой комплекс расположен на солнечном юго-востоке Испании, в долине, окруженной горами и пр…
$248,478
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Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА ГОЛЬФ-ПОЛЕ Новый жилой комплекс вилл и апартам…
$262,546
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Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный на солнечном юго-востоке Испании, в живописной долине, окружённой горами и при…
$307,014
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Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Расположенный на солнечном юго-востоке Испании, в уютной долине, окружённой горами и природн…
$232,550
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Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Жилой комплекс находится на солнечном юго-востоке Испании, в долине, окруженной горами и при…
$232,550
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Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Жилой комплекс расположен на солнечном юго-востоке Испании, в долине, окруженной горами и пр…
$223,448
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Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА CONDADO DE ALHAMA Новые апартаменты с двумя спальнями…
$262,484
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Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА ГОЛЬФ-ПОЛЕ Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в …
$262,546
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Расположенный на солнечном юго-востоке Испании, в живописной долине, окружённой горами и при…
$252,460
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Квартира 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Жилой комплекс расположен на солнечном юго-востоке Испании, в живописной долине, окруженной …
$252,460
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Квартира 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
Представляем апартаменты в городе Alhama de Murcia. Основные характеристики квартиры: Прост…
$223,448
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Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Предлагаем уникальный опыт, расположенный в очаровательном городе Альтама-де-Мурсия. Здесь в…
$255,987
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Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Курорт расположен на солнечном юго‑востоке Испании, в живописной долине, окружённой горами и…
$244,894
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Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Новые апартаменты на гольф-курорте Condado de Alhama в Мурсии Современная жизнь на престиж…
$313,485
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Квартира 2 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Расположенный на солнеционном юго-востоке Испании, в очаровательной долине, окруженной горам…
$252,460
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Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА ГОЛЬФ-ПОЛЕ Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в…
$242,127
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