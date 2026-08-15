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Квартиры и апартаменты с бассейном в Мурсии, Испания

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Мурсия
107
Лос-Алькасарес
566
Сан-Педро-дель-Пинатар
404
Торре-Пачеко
205
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85 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/2
Потрясающий пентхаус с меблированной кухней, общественными бассейнами, большой террасой на к…
$344,490
НДС
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Квартира 4 комнаты в Aguilas, Испания
Квартира 4 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Современная квартира на среднем этаже с террасой и общим бассейном в престижном жилом компле…
$331,870
НДС
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Квартира 3 комнаты в San Javier, Испания
Квартира 3 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/5
Стильная туристическая квартира с красивой террасой, открытыми бассейнами и частной парковко…
$265,555
НДС
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Квартира 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Очаровательная квартира на первом этаже с большой крытой террасой, бассейном и частным садом…
$445,241
НДС
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Квартира в Мурсия, Испания
Квартира
Мурсия, Испания
Площадь 55 м²
Satia, эксклюзивное продвижение новых работ, предназначенных для тех, кто ищет современное, …
$191,811
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Квартира в Мурсия, Испания
Квартира
Мурсия, Испания
Площадь 55 м²
Satia, эксклюзивное продвижение новых работ, предназначенных для тех, кто ищет современное, …
$247,755
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в San Javier, Испания
Квартира 3 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2
Замечательная квартира на берегу моря с отдельным балконом, расположенная вдоль береговой ли…
$218,663
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 3/3
Фантастический пентхаус на переднем пляже с общим бассейном и видом на озеро в роскошном зак…
$577,318
НДС
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 147 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$507,499
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Квартира 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Удивительная квартира на первом этаже с общим бассейном, большой террасой и большим садом, р…
$267,477
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Красивый двухуровневый пентхаус с частной террасой на крыше, впечатляющим видом на море и ба…
$308,095
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
Элегантный дуплекс на верхнем этаже с террасой на крыше, расположенный внутри курорта с пляж…
$276,704
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 2/2
Потрясающий пентхаус с террасой на крыше, доступом к бассейнам и видом на море, расположенны…
$371,034
НДС
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Квартира 3 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 3 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/3
Роскошная квартира на среднем этаже с большой террасой и кортами для паддл-тенниса, располож…
$240,645
НДС
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Квартира 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Фантастическая квартира на среднем этаже с частной террасой и выходом к общественному бассей…
$288,871
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/2
Великолепный пентхаус с просторной частной террасой на крыше, потрясающим видом на море и об…
$430,100
НДС
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Квартира в Мурсия, Испания
Квартира
Мурсия, Испания
Площадь 65 м²
Satia, эксклюзивное продвижение новых работ, предназначенных для тех, кто ищет современное, …
$226,062
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Квартира 3 комнаты в Мурсия, Испания
Квартира 3 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Хорошо оформленная современная квартира с открытой планировкой, двойными открытыми пространс…
$227,076
НДС
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Квартира 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Большая квартира на среднем этаже с частной террасой, красивым видом на море и выходом к общ…
$393,967
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 4/4
Прекрасный просторный пентхаус с большой террасой на крыше, открытыми бассейнами и частной п…
$334,830
НДС
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Квартира 3 комнаты в San Javier, Испания
Квартира 3 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1
Современная квартира на среднем этаже с общим бассейном и террасой, расположенная недалеко о…
$252,803
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/2
Потрясающий пентхаус с просторной террасой на крыше, бассейнами и видом на море в уединённой…
$482,732
НДС
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Квартира 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/2
Элегантная квартира на первом этаже с частной террасой, выходом к бассейну и современной обо…
$284,843
НДС
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Квартира 5 комнат в Мурсия, Испания
Квартира 5 комнат
Мурсия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Чистая и эффективная квартира с открытой планировкой, чётко выраженной открытой террасой в з…
$275,244
НДС
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Квартира 4 комнаты в San Javier, Испания
Квартира 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Удивительная пляжная квартира с собственным балконом, в нескольких шагах от баров, ресторано…
$281,662
НДС
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Квартира 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Современная квартира на первом этаже с частным садом и общим бассейном, расположенная в прем…
$368,186
НДС
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 67 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$306,554
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Пентхаус 3 комнаты в San Javier, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 2/2
Очаровательный пентхаус с обставленной кухней, оазис-бассейнами, просторной террасой на крыш…
$322,377
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
Премиальный пентхаус с террасой, бассейном и частной парковкой, расположенный на первой лини…
$428,238
НДС
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Квартира 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1
Удивительная квартира на среднем этаже с общим бассейном, большой террасой и большим садом, …
$236,614
НДС
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Типы недвижимости в Мурсии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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