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Жильё возле озера в Malaga, Испания

Estepona
329
Марбелья
262
Фуэнхирола
132
Rincon de la Victoria
27
Torrox
15
Velez-Malaga
13
Antequera
11
San Pedro de Alcantara
10
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5 объектов найдено
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Benahavis, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Площадь 797 м²
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
€3,30 млн
Вилла 5 спален с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы в Istan, Испания
Вилла 5 спален с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы
Istan, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 513 м²
Ищете современную виллу с впечатляющим видом на озеро Истан и всего в 12 минутах от Марбельи…
€3,50 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Istan, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Istan, Испания
Комнаты 4
Площадь 560 м²
Вилла на продажу и аренду в Istan, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный),…
€1,50 млн
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом в Istan, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом
Istan, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Отличный дом на продажу в Zahara de Istan, Марбелья, всего в 5 минутах от всех удобств, в ун…
€890,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Добро пожаловать в эту великолепную виллу на первой линии гольфа, которая продается в Нуэва …
€1,75 млн

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