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Жильё с видом на море в Malaga, Испания

Estepona
329
Марбелья
262
Фуэнхирола
132
Rincon de la Victoria
27
Torrox
15
Velez-Malaga
13
Antequera
11
San Pedro de Alcantara
10
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816 объектов найдено
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Апартаменты с Окнами на Юг и Просторной Террасой в Эстепоне, Малага Первокласс…
€255,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями с Частным Садом в Эстепоне Жилой проект располо…
€253,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 389 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 656 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Элегантные Квартиры в Первоклассном Комплексе в Фуэнхироле Апартаменты расположены в муницип…
€299,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 5
Совершенно Новые Квартиры с Современным Оборудованием в Эстепоне Светлые квартиры расположен…
€766,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€479,000
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Недвижимость в Популярном Районе Михас в Проекте, Ориентированном на Отдых и Спорт Недвижимо…
€492,000
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Benahavis, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
Комнаты 6
Площадь 1 466 м²
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 7 ванная и характеристики бассейн …
€9,95 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Algarrobo, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Algarrobo, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость с видом на море в комплексе с бассейном в Альгарробе Комплекс из дву…
€250,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Algarrobo, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Algarrobo, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость с видом на море в комплексе с бассейном в Альгарробе Комплекс из дву…
€285,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Algarrobo, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Algarrobo, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость с видом на море в комплексе с бассейном в Альгарробе Комплекс из дву…
€347,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€364,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€370,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€497,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€278,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€283,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€290,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€250,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€258,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€323,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€337,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 3 спальнями, панорамным видом на поле для гольфа и роскошным дизайном в Марбелье …
€1,65 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 3 спальнями, панорамным видом на поле для гольфа и роскошным дизайном в Марбелье …
€1,30 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Квартиры в отличном месте с уникальным видом на Средиземное море в Михас Коста Квартиры имею…
€578,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 4
Квартиры в отличном месте с уникальным видом на Средиземное море в Михас Коста Квартиры имею…
€825,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Квартиры в отличном месте с уникальным видом на Средиземное море в Михас Коста Квартиры имею…
€980,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры в отличном месте с уникальным видом на Средиземное море в Михас Коста Квартиры имею…
€1,46 млн

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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

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с видом на озеро
недорогая
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