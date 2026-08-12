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Квартиры на берегу моря в Malaga, Испания

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Марбелья
1457
Эстепона
1313
Сан-Педро-Алькантара
639
Фуэнхирола
467
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734 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Михас, Испания
Квартира 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$654,672
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Квартира 3 комнаты в Михас, Испания
Квартира 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$614,260
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Квартира 2 комнаты в Михас, Испания
Квартира 2 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$557,683
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Квартиры с большими террасами и видом на поле для гольфа в Михасе Квартиры находятся в попул…
$737,369
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Квартира 2 комнаты в Михас, Испания
Квартира 2 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Квартиры в уютном жилом комплексе в Михасе в окружении зелени Квартиры расположены в престиж…
$405,477
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$1,02 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$910,998
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Квартира 4 комнаты в Михас, Испания
Квартира 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$650,053
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Квартира 3 комнаты в Михас, Испания
Квартира 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$583,085
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Квартира 3 комнаты в Casares, Испания
Квартира 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
--- Наше комплексное предложение: -  Специальные знания и опыт в сфере новостройки -  …
$582,947
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Пентхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Квартиры с панорамным видом в комплексе с привилегированным расположением в Эстепоне Квартир…
$646,772
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Квартира 3 комнаты в Benahavis, Испания
Квартира 3 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Квартиры в Малаге на продажу недалеко от Марбельи и пляжей Пуэрто-Бануса Малага — одно из са…
$1,35 млн
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Фуэнхироле Район Эль-Игерон, расположенный между Б…
$867,835
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Новые квартиры с видом на море в районе Эль-Игерон, Фуэнхирола Предлагаемые на продажу кварт…
$955,262
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Квартира 3 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Квартиры с великолепным видом в престижном районе Марбельи Эти новые квартиры расположены в …
$686,261
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Эксклюзивном Комплексе с Большими Тропическими Садами в Эстепоне Квартиры с прост…
$1,25 млн
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Потрясающие квартиры и пентхаусы с видом на море в Эстепоне, Малага Эстепона, известная как …
$925,745
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Квартира 3 комнаты в Михас, Испания
Квартира 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Современные квартиры с видом на море и горы в тихом районе Михаса Михас – один из самых прив…
$466,950
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Современная квартира на первом этаже с потрясающим видом на море, общим бассейном и зоной от…
$347,624
НДС
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Квартира 4 комнаты в Casares, Испания
Квартира 4 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Квартиры возле гольфа с большими террасами в Касаресе рядом с пляжем Новый жилой проект расп…
$644,634
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Квартира 3 комнаты в Михас, Испания
Квартира 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Квартиры рядом с полем для гольфа в Михасе, Малага, с просторными террасами Михас-Коста – од…
$589,544
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 3
Квартиры с великолепным видом на море в комплексе с бассейном в Эстепоне Квартиры находятся …
$594,704
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Пентхаус 4 комнаты в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Квартиры в средиземноморском стиле недалеко от пляжа в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – уютный…
$562,284
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 3/3
Элитный пентхаус с потрясающим видом на море и частным бассейном, расположенным в премиально…
$1,70 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Престижные квартиры с панорамным видом в Михасе, Малага Михас — это одно из самых живописных…
$562,661
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Квартира 3 комнаты в Velez Malaga, Испания
Квартира 3 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Стильные квартиры на продажу в Велес-Малага с террасами рядом с пляжем Торре-дель-Мар – один…
$421,240
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2
Квартиры рядом с пляжем в Эстепоне — комфорт и уединение с отличным транспортным сообщением …
$683,659
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Этаж 1
Эксклюзивные квартиры у моря в Эстепоне с премиальной велнес-инфраструктурой Эстепона стала …
$2,88 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 3
Эксклюзивный пентхаус с большой террасой, частным бассейном и видом на море в курорте с элит…
$2,11 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Стильные квартиры у моря в Фуэнхироле, Коста-дель-Соль Фуэнхирола — популярный курорт на поб…
$1,97 млн
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Типы недвижимости в Malaga

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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