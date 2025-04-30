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Квартиры с садом в Malaga, Испания

Марбелья
502
Эстепона
832
Фуэнхирола
334
San Pedro Alcantara
188
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150 объектов найдено
Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 44 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   183 000 гаста & евро;   469 500. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ба…
$182,102
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Квартира 2 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартамент нижний этаж, Benahavís, Costa del Sol. 2 Спальные комнаты, 2 Ванные комнаты, Площ…
$394,934
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Квартира в Михас, Испания
Квартира
Михас, Испания
Площадь 75 м²
New Development: Prices from € 251,000 to € 307,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$251,248
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 73 м²
New Development: Prices from € 217,000 to € 363,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$215,003
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Квартира в Benalmadena, Испания
Квартира
Benalmadena, Испания
Площадь 81 м²
New Development: Prices from € 318,000 to € 862,300. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$314,734
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 69 м²
New Development: Prices from € 449,000 to € 899,000. [Beds: 1 - 2] [Baths: 1 - 2] [Built siz…
$444,868
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Квартира в Михас, Испания
Квартира
Михас, Испания
Площадь 96 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   329 000 гаста & евро;   1 275 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] […
$328,945
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 87 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   670 000 гаста & евро;   3 500 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] […
$663,834
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 59 м²
New Development: Prices from € 295,000 to € 391,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$295,291
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 88 м²
New Development: Prices from € 399,000 to € 1,199,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built s…
$394,902
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Квартира в Casares, Испания
Квартира
Casares, Испания
Площадь 114 м²
New Development: Prices from € 225,000 to € 389,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$222,689
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 77 м²
New Development: Prices from € 203,000 to € 311,000. [Beds: 1 - 2] [Baths: 1 - 2] [Built siz…
$202,966
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Квартира в Benahavis, Испания
Квартира
Benahavis, Испания
Площадь 86 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   260 000 гаста & евро;   450 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$258,725
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Квартира 1 спальня в Эстепона, Испания
Квартира 1 спальня
Эстепона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Nice apartment, in private urbanization, consists of two floors distributed on the upper flo…
$86,780
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 113 м²
Новое развитие: цены от €   699 000 до €   2 956 000. [ Семена: 2 - 5 ] [ Ставки: 3 - 4 ] [ …
$698,884
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 94 м²
New Development: Prices from € 219,000 to € 245,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$219,216
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 59 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   115 000 гаста & евро;   150 000. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ба…
$114,436
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 90 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   435 000 гаста & евро;   795 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$430,532
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 83 м²
New Development: Prices from € 326,500 to € 530,500. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$323,495
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Квартира 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Другие доступные квартиры в комплексе 2, 3, 4 спальни от 565.000,00 € ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННА…
$1,19 млн
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 105 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   445 000 гаста & евро;   682 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] [Ba…
$442,817
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Квартира 2 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Mar Azul is an exclusive set of homes, with wide terraces in the beach front, with an unbeat…
$423,053
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 114 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   397 000 гаста & евро;   652 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$392,923
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Two -level penthouse in Estepon Monte Biarritz, 140 m. Area, 26 m2 of terrace, 400 m. From t…
$269,018
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Квартира в Benalmadena, Испания
Квартира
Benalmadena, Испания
Площадь 93 м²
New Development: Prices from € 369,000 to € 699,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 4] [Built siz…
$368,939
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Пентхаус в Михас, Испания
Пентхаус
Михас, Испания
Площадь 151 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   895 000 гаста & евро;   895 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$895,884
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 75 м²
New Development: Prices from € 216,700 to € 313,500. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$215,637
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Квартира в Михас, Испания
Квартира
Михас, Испания
Площадь 80 м²
New Development: Prices from € 578,000 to € 675,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$575,165
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Квартира 1 спальня в Эстепона, Испания
Квартира 1 спальня
Эстепона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
A great apartment with one bedroom and garage near the Port of Estepon and 2 minutes from th…
$167,052
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Квартира 2 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Красивый современный апартамент на первом этаже, всего в пяти минутах ходьбы от клуба. Постр…
$324,946
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