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Квартиры с гаражом в Malaga, Испания

Марбелья
502
Эстепона
832
Фуэнхирола
334
San Pedro Alcantara
188
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160 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Bel Air, Испания
Квартира 4 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
A spectacular floor in the heart of a steppe with rooms 4 and bathrooms 2 (one of them with …
$342,433
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Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 44 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   183 000 гаста & евро;   469 500. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ба…
$182,102
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Квартира в Михас, Испания
Квартира
Михас, Испания
Площадь 75 м²
New Development: Prices from € 251,000 to € 307,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$251,248
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 73 м²
New Development: Prices from € 217,000 to € 363,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$215,003
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Sky Villas в Коста-дель-Соль напрямую от застройщикаCarat Sky Villas — это бриллиант. Эксклю…
$736,423
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Квартира в Benalmadena, Испания
Квартира
Benalmadena, Испания
Площадь 81 м²
New Development: Prices from € 318,000 to € 862,300. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$314,734
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 69 м²
New Development: Prices from € 449,000 to € 899,000. [Beds: 1 - 2] [Baths: 1 - 2] [Built siz…
$444,868
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Квартира в Михас, Испания
Квартира
Михас, Испания
Площадь 96 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   329 000 гаста & евро;   1 275 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] […
$328,945
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
A diamond in the sky- spectacular penthouse with pool and sea views Carat Sky Villas is l…
$2,92 млн
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 87 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   670 000 гаста & евро;   3 500 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] […
$663,834
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 59 м²
New Development: Prices from € 295,000 to € 391,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$295,291
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Квартира 3 спальни в Михас, Испания
Квартира 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Роскошные апартаменты в Ла Кала де Михас, Малага, Коста дель Соль. Эксклюзивная серия кварти…
$1,09 млн
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 88 м²
New Development: Prices from € 399,000 to € 1,199,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built s…
$394,902
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Квартира в Casares, Испания
Квартира
Casares, Испания
Площадь 114 м²
New Development: Prices from € 225,000 to € 389,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$222,689
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 77 м²
New Development: Prices from € 203,000 to € 311,000. [Beds: 1 - 2] [Baths: 1 - 2] [Built siz…
$202,966
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Квартира в Benahavis, Испания
Квартира
Benahavis, Испания
Площадь 86 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   260 000 гаста & евро;   450 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$258,725
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Апартаменты в Марбелье-дель-Эсте, Коста-дель-Соль. Поощрение домов с 2, 3 и 4 спальнями площ…
$1,17 млн
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Квартира 3 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Lovely 3 bed apartment in Capanes del Golf priced to sell. This spacious apartment is locate…
$634,895
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 113 м²
Новое развитие: цены от €   699 000 до €   2 956 000. [ Семена: 2 - 5 ] [ Ставки: 3 - 4 ] [ …
$698,884
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 94 м²
New Development: Prices from € 219,000 to € 245,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$219,216
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 59 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   115 000 гаста & евро;   150 000. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ба…
$114,436
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 90 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   435 000 гаста & евро;   795 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$430,532
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 83 м²
New Development: Prices from € 326,500 to € 530,500. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$323,495
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 105 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   445 000 гаста & евро;   682 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] [Ba…
$442,817
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Квартира 2 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Mar Azul is an exclusive set of homes, with wide terraces in the beach front, with an unbeat…
$423,053
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Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Mijas Seaviews is a unique residential complex where you can relax and enjoy life to the ful…
$442,734
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 114 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   397 000 гаста & евро;   652 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$392,923
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Квартира 4 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Апартаменты в Марбелье-дель-Эсте, Коста-дель-Соль. Поощрение домов с 2, 3 и 4 спальнями площ…
$1,57 млн
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Квартира в Benalmadena, Испания
Квартира
Benalmadena, Испания
Площадь 93 м²
New Development: Prices from € 369,000 to € 699,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 4] [Built siz…
$368,939
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Пентхаус в Андалусия, Испания
Пентхаус
Андалусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Эксклюзивная возможность: роскошный двухуровневый пентхаус с потрясающим видом в Stupa Hills…
$1,05 млн
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