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Продажа домов с садом в Марине-Альте, Испания

Кальпе
173
Xabia Javea
33
Denia
25
27 объектов найдено
Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 873 м²
Вилла в современном андалузском стиле, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированн…
$1,52 млн
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Таунхаус в Pedreguer, Испания
Таунхаус
Pedreguer, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
$150,742
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Красивая вилла в Кальпе, 4 спальни - SSP119543 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 1…
$1,84 млн
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Дуплекс в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 109 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$498,849
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Se vende Villa exclusiva en Benissa situada en primera línea del mar con su propia entrada a…
$2,28 млн
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Вилла в el Verger, Испания
Вилла
el Verger, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новые виллы-шале в престижном районе Эль-Верхер, всего в 1,3 км от пляжа Лес-Девесес в Дении…
$215,811
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Дом 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Бунгало с 2 спальнями Новые бунгало с современной архитектурой, с 2 спальнями и 2 ванными ко…
$366,595
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 388 м²
Уникальный проект для одного из последних доступных участков в Энсинасе, объединенной террит…
$1,18 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Pedreguer, Испания
Таунхаус
Pedreguer, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
$172,432
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Вилла 5 комнат в Кальпе, Испания
Вилла 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
💎 Королевская Вилла создана для Вас!  📍локация -  Канута де Ифач, Кальпе!  Эта великолепная…
$1,61 млн
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Зарубежная недвижимость
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Вилла в Lliber, Испания
Вилла
Lliber, Испания
Площадь 291 м²
Естественная красота окружающей среды коллекции Airen требовала архитектуры, которая поддерж…
$1,02 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 367 м²
Роскошный дом класса в Cumbre del Sol, Коста Бланка - VAP117846 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$851,529
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Вилла в Xabia Javea, Испания
Вилла
Xabia Javea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эксклюзивное предложение!  Вилла в Испании в современном стиле с панорамным видом на долину …
$1,08 млн
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Вилла в Xabia Javea, Испания
Вилла
Xabia Javea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 335 м²
Роскошная новая вилла в Хавее площадью 335 м2.  Расположена в долине Pinomar с видом на море…
$1,30 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 438 м²
Комфортабельная вилла с частным бассейном в Бениссе - SP118711 3 спальни, 5 ванных комнат. П…
$2,58 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 770 м²
В Cumbre del Sol Residential Resort мы создаем виллы для любого образа жизни. Вам просто нуж…
$3,06 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 151 м²
Виллы класса люкс  недалеко от моря и  прекрасным панорамным  видом  на горы. Морайра. В каж…
$531,393
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Представляем вам уникальное шале со своим большим участком площадью 1995 м2 . В одной из луч…
$965,184
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Таунхаус в Denia, Испания
Таунхаус
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
$243,465
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 388 м²
Современная Новая Вилла в Бениссе - FD118803 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковров: 38…
$1,20 млн
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Очень красивая и изящная вилла, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированном жило…
$1,83 млн
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Шале 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Шале 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Уютное шале с 3 спальнями Фантастический дом с отоплением на отдельном участке 400m2 коммуна…
$254,635
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 559 м²
Вилла в Морайра, Коста Бланка - SP118708 4 спальни, 6 ванных комнат. Площадь ковра: 559 m2.P…
$2,36 млн
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Новый уникальный жилой комплекс новых вилл, расположенных в одном из лучших районов Дения-эл…
$677,798
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
На продаже вилла на большом зеленом участке земли, 12.000м2. Кальпе Просторные комнаты, клас…
$2,17 млн
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 498 м²
Удивительная вилла  в 1,5 км от моря, г. Морайра, Кальпе. Общая площадь участка 1.132 м2 Общ…
$2,70 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 288 м²
Комфортабельная вилла в Кальпе, Испания - SSP119542 3 спальни, 5 ванных комнат. Площадь ковр…
$3,47 млн
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Типы недвижимости в Марине-Альте

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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