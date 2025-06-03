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Продажа домов с террасой в Марине-Альте, Испания

Кальпе
173
Xabia Javea
33
Denia
25
119 объектов найдено
Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
$1,46 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Эти двухэтажные современные виллы, расположенные на независимых участках в Кальпе, тщательно…
$890,461
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Villa in Cumbres del Sol, Benitachell, Costa Blanca The villa is distributed over three floo…
$2,64 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Project of villa in Calpe, Costa Blanca This magnificent residence is spread over two floors…
$2,07 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 414 м²
Luxury villa in Cumbres del Sol, Benitachell, Costa Blanca House with private pool and sea v…
$1,90 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
New build villa in Calpe, Costa Blanca The house has been planned on one floor, which makes …
$926,885
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Престижный район города Кальпе. Вилла расположена всего в 900м к пляжу и видами на море.  По…
$1,94 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Виилла с 2 спальнями Вилла с 2 спальнями и двумя ванными, бассейном, парковкой, низкими эксп…
$289,313
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 951 м²
Exclusive villa in Raco Galeno, Benissa, Costa Blanca Three bedrooms en suite, plus an impre…
$3,48 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 487 м²
Продано!!! Эта вилла, которая в настоящее время находится в стадии строительства, предлагает…
$2,81 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Эксклюзивная вилла в Дении, Аликанте, Коста Бланка Современный дизайнерский дом общей площад…
$1,23 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 613 м²
Вилла Brise del Mar расположена в жилом районе Кумбре дель Соль, в районе Джазминес. Этот жи…
$2,09 млн
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 873 м²
Вилла в современном андалузском стиле, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированн…
$1,52 млн
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Вилла в Murla, Испания
Вилла
Murla, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Новые одноэтажные дома. Отделенные и Двухквартирные дома, одноэтажные, с 2 спальнями, 1 ван…
$168,436
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Таунхаус в Pedreguer, Испания
Таунхаус
Pedreguer, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
$150,742
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Этот красивый, современный дом с видом на море в Морайре выставлен на продажу, находится в т…
$525,971
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 693 м²
На участке № 244 Жилых Джазминов мы обнаруживаем На участке 244 жилой площади Джазминес мы о…
$3,12 млн
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Дуплекс в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 109 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$498,849
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Luxury villa in La Fustera, Benissa, Costa Blanca The main floor is set up to be the heart o…
$1,30 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
$388,393
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Шале 3 спальни в Denia, Испания
Шале 3 спальни
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
$371,549
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 147 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка Недвижимость огромных размеров, расположен…
$4,23 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
Кумбре дель Соль, на севере Коста Бланки, предлагает уникальный жилой район, откуда открывае…
$2,25 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Se vende Villa exclusiva en Benissa situada en primera línea del mar con su propia entrada a…
$2,28 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Эта замечательная вилла выставлена на продажу для большой семьи. Он расположен в одном из са…
$1,02 млн
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Вилла в el Verger, Испания
Вилла
el Verger, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новые виллы-шале в престижном районе Эль-Верхер, всего в 1,3 км от пляжа Лес-Девесес в Дении…
$215,811
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Вилла с отдельной квартирой Хорошая вилла с отдельной квартирой, бассейном и джакузи
$277,423
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 189 м²
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
$1,87 млн
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
This wonderful villa with remarkable sea views is only a 3 minute drive to the beach, marina…
$2,06 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Шикарная вилла 530м2 с видами на море. Сдана в 2021 году. Высокое качество строительства, пр…
$2,15 млн
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Типы недвижимости в Марине-Альте

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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