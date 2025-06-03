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Продажа домов с видом на горы в Марине-Альте, Испания

Кальпе
173
Xabia Javea
33
Denia
25
4 объекта найдено
Вилла 6 комнат в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 6 комнат
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Великолепная вилла с 4 спальнями в Бенитачеле, Аликанте Эта роскошная отдельно стоящая вилла…
$3,02 млн
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Вилла 4 комнаты в Pedreguer, Испания
Вилла 4 комнаты
Pedreguer, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Отдельная вилла в тихом и безопасном районе недалеко от побережья в Педрегере, Аликанте Эта …
$793,349
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Вилла 5 комнат в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 5 комнат
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Роскошная вилла с 4 спальнями и панорамным видом в Монте-Олимпо, Бенитачель Эта потрясающая …
$1,29 млн
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Вилла 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Роскошная вилла с 3 спальнями в Монте-Олимпо, Хавеа, в престижном месте Эта потрясающая отде…
$827,026
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Типы недвижимости в Марине-Альте

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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