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Пентхаусы с гаражом в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
95
Orihuela
68
Pilar de la Horadada
36
Гуардамар
40
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3 объекта найдено
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Пентхаус с 2 спальнями, террасой и солярием в Пунта Приме. Пентхаус с 2 спальнями, гостиной …
$348,942
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Пентхаус 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 8/8
Эти стильные апартаменты расположены в престижном районе Дехеса де Кампоамор, известном свои…
$451,485
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Solarium: 67 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$295,494
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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