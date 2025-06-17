Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. el Baix Segura La Vega Baja
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Терраса

Пентхаусы с террасой в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
95
Orihuela
68
Pilar de la Horadada
36
Гуардамар
40
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
46 объектов найдено
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом к…
$268,081
Оставить заявку
Пентхаус в La Mata, Испания
Пентхаус
La Mata, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Продается пентхаус с двумя спальнями, большой террасой и частным солярием в Ла Мата , Торрев…
$153,161
Оставить заявку
Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство 2- и 3-комнатных квартир на 2 этажах: п…
$325,018
Оставить заявку
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Красивый пентхаус с 2 этажами, расположенный в Гуардамар дель Сегура в Монкайо.Собственность…
$161,387
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Красивый пентхаус с видом на море на продажу на берегу моря в Торревьехе . Отель находится в…
$150,405
Оставить заявку
Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Новый пентхаус в Сьюдад-Кесаде, Коста-Бланка, Испания - ER114305 2 спальни, 2 ванные комнаты…
$249,493
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Великолепный пентхаус на продажу всего в 200 метрах от прекрасного пляжа Лос Локос в Торревь…
$118,429
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Двухуровневый пентхаус с впечатляющей террасой недалеко от Плайя-де-Лос-Локос, Торревьеха. …
$274,540
Оставить заявку
Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Роскошный пентхаус с 3 спальнями и частным солярием в Вильямартине. Роскошный пентхаус с 3 с…
$405,076
Оставить заявку
Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ЖИЛОЙ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь отдыхом на побережье Коста-Бланка со…
$409,017
Оставить заявку
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Пентхаус с большой террасой и видом на море и дюны. Этот фантастический пентхаус площадью ок…
$387,586
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Просторный пентхаус с гаражом и большой кладовой всего в нескольких шагах от знаменитого пля…
$212,376
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В ТОРРЕВЬЕХЕ Недавно построенные апартаменты в Торревьехе всег…
$398,299
Оставить заявку
Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВОЕ ЗДАНИЕ В ПЛАЙЯ ФЛАМЕНКА Недавно построенный роскошный комплекс с апартаментами с 2 спа…
$397,276
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 2 спальнями и 1 ванной комнатой в закрытом ком…
$251,931
Оставить заявку
Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Роскошные пентхаусы с 4 спальнями в Колинас Гольф . Роскошные пентхаусы с 4 спальнями и захв…
$1,56 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
$501,069
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Новый проект роскошных апартаментов всего в 3 минутах от пляжа Лос Локос в Торревьехе. Пяти…
$354,211
Оставить заявку
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Premium Class Penthouse рядом с морем в Guardamar del Segura, Коста Бланка - ER7141 3 спальн…
$536,951
Оставить заявку
Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Люкс класс пентхаус в Сьюдад Кесада - ER7046 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 109…
$287,459
Оставить заявку
Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новый проект с квартирами с 2 и 3 спальнями, расположенный в новом районе Вильямартин (прови…
$278,847
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Пентхаус с 2 спальнями, террасой и солярием в Пунта Приме. Пентхаус с 2 спальнями, гостиной …
$348,942
Оставить заявку
Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные новые апартаменты в Ciudad Quesada, площадь 89 м2 - ER117647 2 спальни, 2 ванные…
$254,916
Оставить заявку
Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$365,946
Оставить заявку
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В ТОРРЕВЬЕХЕ Недавно построенные апартаменты с одним из лучших…
$458,590
Оставить заявку
Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новые апартаменты в Ciudad Quesada, Коста Бланка, Испания - ER117639 2 спальни, 2 ванные ком…
$254,916
Оставить заявку
Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Великолепный пентхаус на продажу в красивом районе гольф-клуба Кампоамор в Ориуэла Коста с к…
$287,740
Оставить заявку
Пентхаус в La Mata, Испания
Пентхаус
La Mata, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Мы рады предложить вам пентхаус с видом на море на самой первой линии Плайя де Ла Мата, Торр…
$699,809
Оставить заявку
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
VIP Класс Penthouse в Guardamar del Segura, 4 спальни, 126 м2 - ER117495 4 спальни, 2 ванные…
$683,393
Оставить заявку
Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные новые апартаменты в Ciudad Quesada, Коста Бланка, Испания - ER117651 2 спальни, …
$254,916
Оставить заявку

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти