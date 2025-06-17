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Пентхаусы у моря в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
95
Orihuela
68
Pilar de la Horadada
36
Гуардамар
40
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16 объектов найдено
Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 72 m2.Terrace: 64 m2.Orientation - south.The Penthouse is situa…
$271,502
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 72 m2.Terrace: 61 m2.Orientation - south.The Penthouse is situa…
$259,604
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Люкс Класс Пентхаус в La Zenia, 3 спальни - US114830 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$282,035
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Роскошный пентхаус с 3 спальнями и частным солярием в Вильямартине. Роскошный пентхаус с 3 с…
$405,076
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Premium Class Penthouse в La Zenia, площадь 71 м2 - US114834 3 спальни, 2 ванные комнаты. Пл…
$296,137
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Роскошные пентхаусы с 4 спальнями в Колинас Гольф . Роскошные пентхаусы с 4 спальнями и захв…
$1,56 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Квартиры с 1, 2, 3 спальнями в нескольких метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура Современны…
$356,910
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Готовые квартиры с 3 спальнями с прекрасным видом в Сан-Мигель-де-Салинас Эти изысканные гот…
$470,538
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современный Пентхаус в La Zenia - US1111651 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 71 m…
$265,221
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус в La Zenia, Коста Бланка - US1111652 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 72…
$257,086
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комфортабельные апартаменты в La Zenia, площадь 71 м2 - US8218 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$252,747
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 71 m2.Terrace: 64 m2.Orientation - south.The Penthouse is situa…
$260,685
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты в La Zenia, Коста-Бланка, Испания - US114844 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
$285,289
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Premium Class Penthouse в La Zenia, 3 спальни, 71 м2 - US1111650 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$271,188
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комфортабельный пентхаус в La Zenia, 3 спальни, площадь 72 м2 - US1111649 3 спальни, 2 ванны…
$269,560
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 72 m2.Terrace: 18 m2.Orientation - south.The Penthouse is situa…
$254,195
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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