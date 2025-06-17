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Пентхаусы с видом на горы в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
95
Orihuela
68
Pilar de la Horadada
36
Гуардамар
40
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4 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Orihuela, Испания
Пентхаус 5 комнат
Orihuela, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/4
Роскошные квартиры с 2, 3, 4 спальнями с невероятным видом в Аликанте Предлагаемые на продаж…
$1,58 млн
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
$408,042
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
$201,330
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эксклюзивное предложение - роскошный пентхаус в престижном жилом районе в южной части Торрев…
$484,483
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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